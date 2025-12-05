Qué fue de Enrique Cuenca, excompañero de Eduardo Manzano en Los Polivoces (y por qué se separaron)

Durante décadas, Los Polivoces marcaron la comedia mexicana con personajes inolvidables y un estilo que marcó época. Sin embargo, tras su separación, la vida de Enrique Cuenca tomó un camino distinto al de su compañero Eduardo Manzano. Esta es la historia de qué fue de él y los motivos que llevaron al final de una de las duplas más queridas de la televisión.

Nacido el 2 de octubre de 1940 en la Ciudad de México (CDMX), Cuenca fue un actor y comediante conocido por su participación en el emblemático programa televisivo de sketches. Conoció a Manzano en 1959, cuando ambos acudieron a un concurso para imitadores del Canal 4. Poco después, ambos incursionaron rápidamente en cine y televisión.

Esta es la verdadera razón por la que se separaron Los Polivoces

A mediados de la década de los sesenta, fundaron 'Los Polivoces' juntos, un programa que adquirió gran popularidad hasta los años setenta, época en la que el equipo se separó y continuó su carrera por caminos distintos.

Instagram. @lalomanzanocomediante Uno de los proyectos más exitosos de Eduardo Manzano fueron “Los Polivoces”

Muchas versiones aseguran que esto no ocurrió porque el formato ya se hubiera agotado, ya que el dueto estaba pasando por el mejor momento de su carrera y tenía una gran popularidad entre el público.

Sin embargo, una de las especulaciones que más circuló era que las entonces esposas de los comediantes no se llevaban bien y sus diferencias habrían terminado por perjudicar la relación entre ambos.

Instagram. @lalomanzanocomediante La muerte de Eduardo Manzano dejó un gran vacío en la televisión mexicana

Pero no fue la única razón, dado que el propio Manzano años después indicó que hubo un supuesto conflicto de intereses entre los comediantes.

¿Qué hizo Enrique Cuenca tras Los Polivoces?

Luego de la disolución del dúo, Cuenca creó su propio programa, titulado "Enrique, el Polivoz". Sin embargo, su salud no lo acompañó para continuar con la misma potencia el ciclo y falleció el 29 de diciembre de 2000, a los 60 años, debido a complicaciones relacionadas con insuficiencia renal.

Previo a su fallecimiento, logró mantener una reunión con Manzano y los dos volvieron a realizar espectáculos juntos. No obstante, el reencuentro duró poco a raíz del delicado estado de salud de Cuenca.