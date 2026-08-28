ÚLTIMA HORA: Muere un segundo rey en MENOS de 24 horas; apenas tenía 34 años

El pasado jueves 27 de agosto de 2026 se dió a conocer la lamentable noticia de que el monarca, el Rey Oyo Nyimba Rukidi IV de 34 años de edad perdió la vida. El soberano fue una de las figuras más importantes dentro de la realeza debido a que en 2025 fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords como el "monarca en ejercicio más joven", por lo que su papel representaba un lugar muy importante y destacado en la historia a nivel mundial, no solo en el país donde gobernó. Esta noticia sin duda alguna ha consternado a todos. Te contamos los detalles que se saben al momento sobre su muerte.

¿De qué murió el Rey Oyo Nyimba Rukidi IV?

Hasta el momento se desconoce la causa oficial de la muerte del Rey Oyo Nyimba Rukidi IV. Sin embargo, de acuerdo con fuentes cercanas a la familia el soberano habría ingresado a un hospital debido a un posible cáncer y de igual forma se dió a conocer que habría estado en tratamiento en Estado Unidos. La noticia sobre el fallecimiento fue confirmado por el primer ministro Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, a través de una publicación en la plataforma "X"; “Con profunda tristeza y gran pesar anuncio el fallecimiento de Su Majestad el Omukama de Tooro, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV”, fueron las palabras que se podían leer en dicho posteo. Por tro lado, se dió a conocer que el fallecimiento ocurrió a las 10: 00 pm.

Sobre los herederos del rey, se ha revelado, según el primer ministro, que el Rey Oyo Nyimba Rukidi IV dejó a un príncipe aunque hasta el momento se desconoce la identidad de este, sin embargo, según las tradiciones, en su respectivo momento se dará a conocer toda la información sobre él.

¿Quién era el Rey Oyo Nyimba Rukidi IV?

El Rey Oyo Nyimba Rukidi IV fue el soberano del reino de Tooro en Uganda. El monarca tuvo un papel muy importante en la historia debido a que fue coronado a los 3 años de edad el 12 de septiembre de 1995, esto luego de que su padre (Rukirabasaija Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III) falleciera a causa de un ataque cardíaco. La noticia ha conmovido a todo el mundo debido a que fue el rey más joven en la historia del mundo.