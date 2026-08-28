Alineación de Marte y Saturno: estos son los signos que tendrán mala suerte del 28 al 31 de agosto

Entre el 28 y el 31 de agosto de 2026, Marte en Cáncer y Saturno en Aries protagonizarán una cuadratura que, desde la astrología, se interpreta como una configuración de tensión, obstáculos y necesidad de actuar con mayor prudencia. La combinación puede poner a prueba la paciencia de varios signos del zodiaco, especialmente cuando existe una fuerte necesidad de avanzar, pero las circunstancias obligan a detenerse, corregir o esperar.

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Según la astrología, no se trata necesariamente de una etapa de mala suerte literal, sino de un período en el que determinados asuntos pueden requerir más esfuerzo, responsabilidad y capacidad para manejar frustraciones. La recomendación general será evitar las decisiones impulsivas..

Cuadratura Marte en Cáncer y Saturno en Aries: los signos más afectados por la energía de esta alineación astrológica de 2026

Aries : Saturno transita tu signo y la cuadratura con Marte puede hacerte sentir que todo avanza más lentamente de lo esperado. El desafío estará en controlar la impaciencia y evitar enfrentamientos con personas que ocupan posiciones de autoridad. No fuerces una situación que todavía necesita madurar.

: Saturno transita tu signo y la cuadratura con Marte puede hacerte sentir que todo avanza más lentamente de lo esperado. El desafío estará en controlar la impaciencia y evitar enfrentamientos con personas que ocupan posiciones de autoridad. No fuerces una situación que todavía necesita madurar. Géminis : la tensión puede manifestarse en asuntos relacionados con dinero, responsabilidades o acuerdos. Una obligación inesperada podría alterar tus planes. Antes de comprometer recursos, revisa cuidadosamente las condiciones y evita actuar basándote únicamente en promesas.

: la tensión puede manifestarse en asuntos relacionados con dinero, responsabilidades o acuerdos. Una obligación inesperada podría alterar tus planes. Antes de comprometer recursos, revisa cuidadosamente las condiciones y evita actuar basándote únicamente en promesas. Leo : podrías encontrarte con obstáculos que retrasen un proyecto personal o profesional. La frustración puede llevarte a querer demostrar que tienes razón, pero será más conveniente reservar energía para aquello que realmente merece tu atención.

: podrías encontrarte con obstáculos que retrasen un proyecto personal o profesional. La frustración puede llevarte a querer demostrar que tienes razón, pero será más conveniente reservar energía para aquello que realmente merece tu atención. Virgo : una acumulación de tareas puede generar agotamiento y hacerte sentir que no tienes suficiente tiempo para cumplir con todo. El desafío será aceptar que algunas cosas pueden esperar. Organizar prioridades será mucho más efectivo que intentar controlar cada detalle.

: una acumulación de tareas puede generar agotamiento y hacerte sentir que no tienes suficiente tiempo para cumplir con todo. El desafío será aceptar que algunas cosas pueden esperar. Organizar prioridades será mucho más efectivo que intentar controlar cada detalle. Libra : las relaciones profesionales y familiares pueden convertirse en un terreno sensible. Una diferencia de criterios podría generar tensión. Intenta no asumir responsabilidades que corresponden a otras personas y evita responder de manera impulsiva.

: las relaciones profesionales y familiares pueden convertirse en un terreno sensible. Una diferencia de criterios podría generar tensión. Intenta no asumir responsabilidades que corresponden a otras personas y evita responder de manera impulsiva. Sagitario : un asunto laboral o relacionado con tus obligaciones cotidianas puede exigir más esfuerzo del previsto. La sensación de estar limitado puede ser intensa, pero el período será más llevadero si estableces prioridades y renuncias temporalmente a tareas secundarias.

: un asunto laboral o relacionado con tus obligaciones cotidianas puede exigir más esfuerzo del previsto. La sensación de estar limitado puede ser intensa, pero el período será más llevadero si estableces prioridades y renuncias temporalmente a tareas secundarias. Acuario : una situación familiar o doméstica podría interferir con tus objetivos personales. El desafío será encontrar un punto medio entre tus propias necesidades y las responsabilidades que tienes con otras personas. No intentes resolverlo todo de una sola vez.

: una situación familiar o doméstica podría interferir con tus objetivos personales. El desafío será encontrar un punto medio entre tus propias necesidades y las responsabilidades que tienes con otras personas. No intentes resolverlo todo de una sola vez. Capricornio: la cuadratura involucra a Saturno, tu regente tradicional, por lo que puedes sentir una presión adicional para cumplir con obligaciones. Un retraso o dificultad puede hacerte cuestionar tus avances. La clave estará en mantener la disciplina sin exigirte resultados inmediatos.

¿Cuál es la energía disponible de la alineación entre Marte en Cáncer y Saturno en Aries los últimos días de agosto 2026?

En astrología, una cuadratura es un aspecto de 90 grados que suele asociarse con tensión y desafíos que impulsan a realizar ajustes. En este caso, Marte en Cáncer y Saturno en Aries enfrentan sus respectivas formas de actuar: el primero busca responder desde el instinto y la protección emocional, mientras el segundo exige disciplina, límites, paciencia y responsabilidad.

La combinación puede generar una sensación de "quiero avanzar, pero algo me obliga a detenerme". Por eso, determinadas iniciativas podrían encontrar obstáculos o requerir más tiempo del esperado. Durante estos días, la energía puede manifestarse mediante estos aspectos o situaciones:



Retrasos en proyectos que parecían avanzar rápidamente

Discusiones provocadas por frustración acumulada

Responsabilidades familiares que interfieren con planes personales

Necesidad de establecer límites con personas cercanas

Sensación de cansancio ante obligaciones repetitivas

Dificultades para actuar sin medir las consecuencias

Revisión de decisiones tomadas de manera impulsiva

Necesidad de reorganizar prioridades

La cuadratura no significa necesariamente que todo vaya a salir mal. El conflicto aparece cuando se intenta avanzar a cualquier precio sin considerar los límites existentes.

Para los signos involucrados, la mejor estrategia será bajar el ritmo cuando sea necesario, evitar confrontaciones innecesarias y transformar los obstáculos en información útil. Un retraso puede revelar una falla que necesitaba ser corregida, mientras que una discusión puede mostrar un límite que llevaba tiempo sin establecerse.