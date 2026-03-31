Exparticipante de Survivor México revela que ha recibido amenazas por culpa de su expareja

La exparticipante de Survivor México, Frida Urbina denunció a través de sus redes sociales un audio donde una mujer la amenaza con golpearla y un sinfín de insultos. En una publicación, la también influencer deja en claro que hace públicas estas ofensas no con el objetivo de atacar, sino de dejar en claro que, cada uno se debe hacer responsables de lo que dice y de lo que hace.

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¿Quién es Isa Castro, la influencer que amenazó a Frida Urbina?

Isa Castro es una tiktoker e influencer que se dio a conocer por un reality show, nació en México y cuenta con 30 años, sin embargo, siempre ha estado envuelta en varias polémicas que protagonizó a lado de Manelyk González, una de las primeras participantes de uno de los programas de televisión que reunía a sus concursantes para que se divirtieran.

Sin embargo, en el 2024 fue la misma Isa Castro quien denunció en sus redes sociales que había sido víctima de violencia por su novio quien en aquel entonces era Eduardo Majul, supuestamente la pareja de esta influencer la habría golpeado en el rostro. En una serie de publicaciones se puede ver a la tiktoker informando que, la razón por la que habría sido agredida fue por haber subido un video a lado del hombre en un reconocido hotel.

¿Quién es el exesposo de Frida Urbina, Abel Robles?

Abel Robles fue el esposo de Frida Urbina cuando ella participó en Survivor México 2025, sin embargo, tanto el influencer como la actriz pudieron casarse el 30 de julio de 2024 en una ceremonia que se llevó a cabo en San Carlos, Sonora, México. Este hombre nació el 16 de julio de 1995 en Hermosillo, Sonora.

Abel es famoso debido a que se dedica al fisicoculturismo y al entrenamiento físico, pero, cuando saltó a la fama fue cuando participó en un reality show, donde compartió reflector a lado de Eli Varela, otra exparticipante de Survivor México, de hecho, tuvo una relación con esta también influencer, pero terminó muy pronto tras darse un pleito público en uno de los programas en donde ambos estaban y por una supuesta infidelidad del creador de contenido.

¿Por qué Frida Urbina y Abel Robles terminaron?

A través de redes sociales donde se dieron a conocer algunas capturas de pantalla donde se daba a conocer que Abel Robles y Frida Urbina habían terminado con su matrimonio, y aunque en un inicio se descartó todo tipo de infidelidad, a finales del 2025, fue la influencer quien también dio a conocer audios sobre su exmarido quien la insultaba, posteriormente también se supo que, mientras ella estaba en Survivor México, el creador de contenido le habría sido infiel en un viaje que ella misma le pagó.

