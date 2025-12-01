Frida Urbina revela cómo ha superado su divorcio

Frida Urbina es una reconocida influencer, sin embargo, la creadora de contenido también se dio a conocer luego de participar en la quinta temporada de Survivor México, donde fue una de las concursantes que llegó como refuerzo de lujo y que dio bastante de qué hablar, ya que al inicio algunos expertos no creyeron que fuera a sobrevivir tantas semanas.

A pesar de dar la sorpresa, Frida Urbina pudo seguir varias semanas en Survivor México, pero no todo fue miel sobre hojuelas, puesto que, en el ámbito personal las cosas salieron mal para ella. Tras participar en el reality show comandado por Carlos Guerrero, la influencer reveló que había terminado con su marido, y ahora por primera vez habla todo sobre su divorcio con el también creador de contenido Abel Robles.

Esto fue lo que dijo Frida Urbina sobre su divorcio

Frida Urbina habló para varios medios, donde dijo que el divorcio se firmó desde el pasado mes de octubre, sin embargo, la influencer también ha dado a conocer cómo ha sido su vida tras este momento complicado, y lo que ha hecho para sobrellevar dichos eventos difíciles.

“Yo siempre soy fiel de la terapia psicológica, es algo que a mí me ha aportado muchísimo, también he hecho muchos retiros espirituales para poder reconectar conmigo. Mi historia no se acabó, sólo se terminó con él, pero mi vida sigue y va viento en popa ya que tengo muchos proyectos nuevos y tengo muchas ganas de conocer esa versión de Frida después de haber estado rota”, comentó la influencer.

¿Qué pasó entre Frida Urbina y Abel Robles?

La creadora de contenido estuvo en la quinta temporada de Survivor México en el 2025, y tras su participación, la influencer dio a conocer que habría terminado su matrimonio con Abel Robles luego de una infidelidad, todo mientras ella estaba en las playas de República Dominicana en el reality de supervivencia.

De acuerdo con la influencer, ella y su pareja habían planeado un viaje a Tailandia, pero al final no pudo ir debido a su compromiso con el programa; sin embargo, Abel sí se fue acompañado de primas y amigas de la misma exparticipante de Survivor México; y fue su círculo cercano quienes le dieron la terrible noticia de que su esposo estuvo con una persona durante todo el viaje.

De acuerdo con Abel Robles, el influencer negó todo, y aseguró a través de sus redes sociales que nunca hubo fotos, sin embargo, la decisión de Urbina fue terminar esa historia y en octubre de 2025 decidió firmar el divorcio. La creadora de contenido ha subido varias historias en donde se le ve feliz, y con historias que llevan la leyenda que está volviendo a ser feliz.