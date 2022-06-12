VANESSA CLAUDIO

Su carrera en los medios de comunicación internacionales suma 21 años; se ha desarrollado como modelo, actriz y conductora de los programas “Venga la Alegría”, “Mexicana Universal”, “Este es mi estilo” y “Al Extremo”, emisión que marcó su regreso a Televisión Azteca.

Por primera ocasión se integra a La Academia 20 años como co-conductora, donde tendrá la encomienda de entrevistar a las diversas figuras artísticas que pisarán el escenario, así como será el rostro de los patrocinadores y marcas.