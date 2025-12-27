Salvador Zerboni rompió el silencio y habló sobre el supuesto amorío con Fer de la Mora

El nombre de Salvador Zerboni se hizo viral en esta semana debido a que una revista lo relacionó sentimentalmente con Fer de la Mora . Por ende se dijo que era el tercero en discordia en la relación de la modelo con Luis "Potro" Caballero.

Noticias Colima del 26 de diciembre 2025

Hace unos días Caballero y De la Mora brindaron un comunicado en que manifestaban que su relación había acabado. Este fue un anuncio inesperado por lo que inmediatamente los medios empezaron a elaborar hipótesis y una de ellas era que la mujer había sido infiel.

Quien fue relacionado como ser el “amante” de Fernanda de la Mora, es el actor de telenovelas Salvador Zerboni, por lo que este registró actividad en su cuenta en Instagram donde decidió compartir una reflexión que fue tomada como una indirecta a la nueva controversia.

¿Qué dijo Salvador Zerboni?

El actor manifestó ante sus seguidores una reflexión que se vincula con las decisiones que se pueden tomar para iniciar otro año. Así es que muchos lo tomaron como un contraataque a la revista que lo marcó como el tercero en discordia.

"2026 está por llegar. Suelta manos que no sostienen. Despídete de amistades que no aporta. Rompe vínculos que no funcionan. Empieza a creer en algo mejor", se lee en el mensaje.

Esta es la publicación de Salvador.|Instagram

¿Por qué terminaron Potro y Fer de la Mora?

Luis "Potro" Caballero y Fernanda de la Mora anunciaron su separación en diciembre de 2025.Con el objetivo de callar rumores es que manifestaron que no hubo infidelidad y que la decisión estaba basada en el bienestar de su hijo.

Fernanda de la Mora, desmintió los rumores de infidelidad y pidió respeto para ella y su familia. Así también es que hizo hincapié en que los rumores de esta revista son maliciosos y que hablan más de ellos que de ella.

De esta manera los involucrados han negado las acusaciones de las que se consideran víctimas por ser una falacia.