Survivor México La Reliquia en Llamas EN VIVO | ver GRATIS en línea la transmisión del domingo de ELIMINACIÓN 2 de Agosto 2026, a través de TV Azteca UNO; resultado online en directo

La competencia en Survivor México La Reliquia en Llamas entra en una etapa clave. Después de una semana marcada por intensas pruebas, nuevas alianzas y diferencias entre los integrantes de ambas tribus, ha llegado el momento de enfrentar un nuevo Domingo de Eliminación, donde un sobreviviente verá terminar su aventura.

La presión aumenta para todos los participantes, pues cada decisión dentro y fuera de los circuitos puede cambiar el rumbo del juego. Las estrategias comienzan a fortalecerse, mientras que las primeras rivalidades y traiciones ponen en riesgo la permanencia de varios competidores.

En el Concejo Tribal, los integrantes deberán emitir su voto para decidir quién se convertirá en el segundo eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas. Solo uno apagará su antorcha, mientras el resto continuará luchando por permanecer en la aventura más extrema de la televisión.

¿Dónde ver y a qué hora el segundo Domingo de Eliminación de Survivor México La Reliquia en Llamas?

No te pierdas el segundo Domingo de Eliminación de Survivor México La Reliquia en Llamas este domingo 2 de agosto, a partir de las 6:00 p.m., por Azteca UNO.

También podrás seguir la transmisión EN VIVO y GRATIS a través del sitio oficial de TV Azteca, donde encontrarás el minuto a minuto del programa, los momentos más impactantes de la noche y descubrirás quién será el segundo sobreviviente en abandonar la competencia.