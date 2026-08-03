5 diseños de parches de KPop Demon Hunters para personalizar tu chamarra de mezclilla y destacar con un estilo único este regreso a clases

El regreso a clases también es la oportunidad ideal para darle un giro a tu estilo y guardarropa con una de las tendencias que continúa ganando fuerza que es demostrar que eres fan de Kpop Demon Hunters y esto puedes transmitirlo con parches exclusivos de esta película.

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Durante estos días de descanso puedes aprovecharlos para transformar tus chamarras de mezclillas en un diseño único al colocarle parches de las Guerreras del Kpop y expresarle al mundo tu personalidad y pasión por estos personajes.

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Desde personajes icónicos como las protagonistas, símbolos de los grupos, los villanos y mascotas estos parches permiten crear combinaciones exclusivas y fáciles de adaptar a cualquier outfit, lo mejor es que puedes colocarlos en la espalda, mangas, bolsillos e incluso en el cuello esto es dependiendo de qué tan arriesgado quieres crear el diseño.

5 ideas de parches de Kpop Demon Hunters en chamarras de mezclilla

1.- Parches de Rumi, Mira y Zoey

El plasmar a tu chamarra de mezclilla a las tres proptagonistas de Kpop Demon Hunters o mejor aún a las integrantes de Huntrix destacará entre los cientos de outfits que hay en la escuela, solo necesitas colocar un parche de gran tamaño con el trío en la espalda, puedes agregar versiones pequeñas en las mangas para crear un diseño llamativo y lleno de color.

2.- Logo de Huntrix

Si prefieres un diseño más discreto puedes probar con un parche mediano e incluso pequeño del logotipo del grupo que conforma Rimi, Mira y Zoey, puedes acompañarlo también con mini estrellas, diamantes o rayos.

3.- Parches son los Saja Boys

Si apuestas por un lado más oscuro puedes aprovechar el plasmar parches del grupo rival que son los Saja Boys este modelo es perfecto para las chamarras de mezclilla oscura.

4.- Tigre o cuervos de la película

Los animales que aparecen en el universo de Kpop Demon Hunters son una excelente alternativa para quienes buscan un diseño creativo, el famoso tigre o cuervos quedan perfectos en colocarlos en los hombros o cerca de los bolsillos para lograr un acabado original.

5.- Artículos de Kpop

Complementa tu chamarra con un toque que grite que eres amante de la cultura surcoreana con parches de artículos que distinguen al Kpop como lightstick, micrófonos, brillos incluso puedes buscar imágenes o frases que hacen referencia a la película, déjate llevar por tu creatividad y luce una chamarra de mezclilla única.