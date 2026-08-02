Hora LÍMITE para votar en MasterChef 24/7 hoy 2 de agosto y salvar a un cocinero del Domingo de Eliminación

Se cumple una semana más dentro del reality culinario más famoso de México y con ello los participantes han mostrado avances y retrocesos en sus técnicas de cocina por lo que sus emociones cada día se encuentran al límite y más en transmisiones de galas de eliminación ya que es un programa donde cualquier mínimo error puede orillarlos a abandonar MasterChef 24/7.

Durante estos días los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena se mostraron más exigentes que nunca, pues en esta nueva eta donde los 12 mejores cocineros se han ganado su filipina tuvieron que cambairla por el temido Delantal Negro e ir superando los retos para ganarse un lugar en el balcón de la salvación y así asegurar su lugar en la cocina más famosa de México.

A través de los retos que se han presentado, solo 4 cocineros lograron destacar entre sus compañeros gracias a sus platillos que los hicieron salvarse por lo que 8 cocineros más hoy están en peligro de convertirse en el eliminado de hoy.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef 24/7 que están en riesgo de salir hoy 2 de agosto?

Claudia, Antrax, Flor y Ramahá son los participantes que desde el viernes no aparecen en la lista de posibles eliminados de este domingo ya que lograron conquistar a los Chefs con sus platillos por lo que Luis, Jazmín Isdin, Daniela, Carmen, Lancer Julio y Michelle son los cocineros que se presentarán a cocinar. Sin embargo, como cada semana el público puede ayudar a uno de ellos a través de sus votos a salvarse , así que no pierdas la oportunidad de salvar a tu cocinero favorito para acercarlo a la gran final.

¿Cómo y dónde puedo votar para salvar a mi participante favorito de MasterChef 24/7?