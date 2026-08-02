¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 hoy 2 de agosto 2026?

La competencia en la cocina más famosa de México ha provocado que el público, los Chefs y hasta los participantes vivan días de incertidumbre debido a la exigencia que se pide día a día pues el reality se encuentra en una nueva etapa donde ya cuenta con sus mejores 12 cocineros. Sin embargo, hoy uno de ellos tendrá que decir adiós pues ahora solo se busca contar con 11 que están al vivel de llegar a la gran final.

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Durante estos días los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena se han mostrado con una exigencia y crítica que provoca que los cocineros llevan al límite sus emociones, sus técnicas de cocina, su creatividad y nivel de compromiso con la cocina, por lo que cualquier mínimo detalle es cuestionado por la máxima autoridad culinaria.

¿Quién es el participante que abandona MasterChef 24/7 hoy 2 de agosto?

Para este domingo de eliminación Claudia, Antrax, Flor y Ramahá son los cocineros que ya han asegurado una semana más dentro de la cocina más famosa de México, pues durante la semana presentaron platillos que los llevaron a la salvación.

Ante esta mínima reducida lista de salvados quedan ocho cocineros que están en riesgo de decirle adiós a MasterChef 24/7 y entre ellos están los nombres de Luis, Jazmín Ixdit, Daniela, Carmen, Lancer Julio y Michelle por lo que no puedes perderte la emisión de hoy para conocer quién de ellos se convierte en el eliminado de la noche.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a tráves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.