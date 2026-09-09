Muere famoso periodista y conductor de televisión; conocido por no temerle a la polémica y ser una gran figura de la farándula

Este miércoles 09 de septiembre se dió a conocer la lamentable noticia de que el conductor de televisión y periodista argentino Samuel “Chiche” Gelblung murió a los 82 años de edad. Esta noticia ha causado gran conmoción en el medio del entretenimiento debido a que el comunicador tuvo una de las trayectorias más influyentes, polémicas; ya que nunca tuvo temor de expresarse con su verdad. Además de esto, trabajó más de 50 años en diversos medios por lo que se convirtió en una de las figuras más sobresalientes y conocidas por diversas generaciones. Te compartimos todo lo que se sabe hasta el momento sobre esta noticia.

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