Qué hacer con las cuatro esquinas de la casa: 5 ideas para convertirlos en espacios funcionales

En una casa las esquinas suelen quedar olvidadas a la hora de amueblar. Si le prestas la atención correcta pues transformarás estos espacios en funcionales ya que ganarás metros y equilibrio visual.

Un día para vivir | Capítulo 6: Un par de mentirosos | Temporada 5

Aquí te dejaremos soluciones sencillas y un enfoque vertical para que tus espacios se vean de la mejor manera. Ahora toma nota para poder darle personalidad a todos tus espacios.

¿Cómo aprovechar las esquinas de la casa?

Un rincón de lectura acogedor (Cozy Nook)

Esta es una manera muy clásica y popular debido a que aporta calidez al rincón del salón o del dormitorio. Lo que tienes que hacer es colocar una butaca cómoda, un sillón individual o también una mecedora.

Para darle otro toque puedes agregar una lámpara de pie con luz cálida dirigida y también una pequeña mesa auxiliar.

Este es un rincón ideal.|Pinterest

Estación de teletrabajo o escritorio flotante

También puedes utilizar el espacio para el home office o un estudio. Lo que necesitas es instalar un escritorio esquinero flotante. Este mueble aligera el ambiente, mantiene el orden y resulta discreto.

Lo que debes hacer es aprovechar la parte superior de la pared con ayuda de las repisas flotantes en forma de L para colocar tus elementos.

Minibar o mini estación de café

Esta opción te lleva a aprovechar un ángulo libre que tengas cerca de la cocina o el comedor para poder despejar el espacio de la encimera. Puedes servir de punto de reunión social.

Coloca un mueble bajo de esquina o una consola estrecha. En la parte superior coloca repisas para tus tazas, frascos o botellas y agrega una iluminación indirecta para que quede elegante.

Minijardín botánico vertical

En el caso de que tengas una esquina donde hay luz natural puedes colocar plantas para purificar el aire y sumar frescura. En este caso tienes que aplicar la regla de los tres niveles que consiste en colocar una planta grande de hojas anchas directamente en el suelo, una planta mediana sobre una repisa esquinera y cuelga del techo una maceta colgante (como un potus).

Este jardín es hermoso.|Pinterest

Almacenaje vertical y nichos de diseño

Por último, si necesitas espacio de almacenamiento pues te recomendamos las soluciones verticales. Incorpora estanterías a medida o añade baldas esquineras flotantes que vayan desde media altura hasta el techo.