Qué hacer con el aceite de cocina usado: 5 ideas para reutilizarlo

El aceite es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina por lo que también genera desechos que no siempre se tratan de la manera correcta. Es por esto que te vamos a contar cómo reutilizarlo.

Pimpinela Escarlata ROMPE en llanto con DOLOROSO mensaje a su madre fallecida

Muchos desconocen que el aceite de cocina puede ser reutilizado para realizar un jabón casero, fabricar velas, lubricar bisagras, como así también para proteger la madera o elaborar exfoliantes.

¿Cómo reutilizar el aceite de cocina?

Las mejores ideas para reciclar aceite de cocina son:

Hacer jabón casero: En este caso debes mezclar el aceite filtrado con soda cáustica y agua, para poder crear un jabón artesanal.

|Foto de Blkg en Canva.

Fabricar velas: Cuando el aceite esté frío puedes filtrarlo en un frasco de vidrio con una mecha de algodón y unas gotas de esencia aromática.

Lubricar bisagras: Otro uso que le puedes dar es el de aplicar unas gotas de aceite filtrado en las cerraduras, pernos o bisagras metálicas que pueden estar rechinando o están atascadas.

Proteger la madera: Pasa una capa fina de aceite en muebles de madera sin barniz para devolverles el brillo y protegerlos.

Elaborar exfoliantes corporales: También ten en cuenta que el aceite filtrado mezclado con café molido puede formar una pasta exfoliante para la piel.

Estos exfoliantes son efectivos.|Canva

Esta es la razón por la que no debes desechar el aceite

Si tomas la decisión de verter el aceite por el fregadero pues el impacto ambiental es muy grande. Cuando este elemento llega a las cañerías se adhiere a las paredes internas y se solidifica por lo que comienza a generar obstrucciones.

Además, cuando el aceite llega a ríos o lagos crea una película superficial que no deja pasar el oxígeno por lo que afecta a la flora y fauna acuática. Se estima que un litro de aceite usado puede contaminar hasta mil litros de agua. Ante esto es que se recomienda buscar alternativas de reciclaje para el aceite de cocina.