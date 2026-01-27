Santa Fe Klan revela que paga más de 100 mil pesos mensuales de manutención y desata polémica en redes

Santa Fe Klan volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras revelar durante una entrevista con el influencer Gusgri que mensualmente aporta 250 mil pesos para la manutención de su hijo Luca, fruto de su relación con Maya Nazor. El cantante ha dicho que esta cantidad está estipulada “hasta que el niño cumpla 18 años".

Aunque diversos usuarios criticaron la suma debido a que no creen que un niño de su edad consuma mucho, otros internautas aplaudieron la acción del mexicano, por su parte el artista defendió que cumple con su responsabilidad económica y que incluso podría ofrecer aún más si fuera necesario.

Más allá del dinero, Santa Fe Klan ha expresado repetidamente su frustración por no poder ver a su hijo con la frecuencia que quisiera. El cantante ha señalado que Nazor solo le permite convivir con Luca “una o dos horas” en ocasiones, mientras que él desea pasar más tiempo e integrar a su familia extendida en la crianza del menor.

¿Cómo ha sido la reacción de la expareja de Santa Fe Klan al revelarse la cantidad de manutención que recibe para su hijo?

Por su parte, Maya Nazor ha garantizado que está en la mejor disposición para que Santa Fe Klan vea a su hijo siempre que no interfiera con la rutina y actividades del menor, en especial su descanso y educación. Además, Nazor declaró que nunca solicitó la pensión alimenticia y que, de ser necesario para la seguridad del pequeño, estaría dispuesta a renunciar a ella.

¿Quién fue la pareja de Santa Fe Klan y qué se sabe de su hijo Luca?

Santa Fe Klan y Maya Nazor mantuvieron una relación sentimental que concluyó en 2022, de su relación nació Luca, en junio de 2022, quien actualmente permanece bajo el cuidado de su madre. Desde su separación, el cantante ha reiterado públicamente que cumple con la manutención y que busca mantener una relación sana y respetuosa con su expareja por el bien de su hijo.

Santa Fe Klan ha manifestado en distintas ocasiones su deseo de formar una familia en el futuro y ha reconocido que Maya Nazor seguirá ocupando un lugar importante en su vida.