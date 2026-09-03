El mensaje de Sasha Sokol que había anticipado la detención de Luis de Llano

El productor de televisión Luis de Llano fue detenido en la Ciudad de México, tras incumplir con la sentencia definitiva emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la cantante Sasha Sokol por daño moral derivados de abuso sexual.

De Llano se negó a cumplir dos ordenamientos clave: grabar y presentar una disculpa pública hacia Sasha Sokol, y publicar la síntesis de la sentencia condenatoria en su contra.

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¿Qué pasará con Luis de Llano en la cárcel?

Una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX emitió dos órdenes de arresto acumulables de 15 horas cada una, sumando un total de 30 horas de detención como medida de apremio.

No obstante, su defensa promovió un nuevo juicio de amparo con la intención de conseguir su liberación anticipada del centro de detención. Por su parte, los representantes de Sokol advirtieron que, de continuar el desacato sistemático, el productor podría incurrir en un delito penal castigable con hasta 5 años de prisión.

¿Cuál fue el mensaje que publicó Sasha Sokol que habría anticipado la detención de Luis de Llano?

El último mensaje público relevante de Sasha Sokol sobre Luis de Llano se emitió en el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). En este pronunciamiento, la cantante denunció firmemente que el productor se ha negado a cumplir con la sentencia definitiva dictada en su contra.

Recordó que, a pesar de que la justicia falló a su favor tras ratificarse su responsabilidad por daño moral y abuso sexual, De Llano ha evadido las sanciones. Esto incluye negarse a emitir la disculpa pública obligatoria y no pagar la indemnización económica (dinero que Sasha anunció que donará íntegramente a la organización ADIVAC para apoyar a víctimas de violencia sexual).

Calificó de "absurdo" el argumento de Luis de Llano, quien alegaba que no se disculpaba públicamente para "no revictimizarla". Sokol enfatizó que lo que realmente profundiza el dolor emocional de una víctima es que el agresor evada su responsabilidad.

Finalmente, la cantante aseguró que continuará alzando la voz las veces que sea necesario, pues una disculpa formal es indispensable para estabilizar la verdad histórica, reconocer el delito y permitir que la víctima sane.