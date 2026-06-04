¡Separación confirmada! Mariana Echeverría anuncia su desenlace con su esposo Oscar Jiménez

La reconocida comediante Mariana Echeverría sorprende a sus fans, en especial al mencionar su “separación” con su esposo Óscar Jiménez. La noticia sorprendió a todos, ya que a simple vista se les observa muy felices como una pareja.

Ante la noticia del desenlace, la reconocida celebridad explicó los detalles al respecto, dejando clara la situación familiar que se vive, eliminando todos los rumores sobre los hechos.

¿Qué pasó con el matrimonio de Óscar Jiménez?

En una dinámica realizada por Mariana Echeverría en redes sociales donde los fans le preguntaban cosas en general, muchos usuarios aprovecharon el momento para cuestionarla sobre su supuesta “separación” de su esposo Óscar Jiménez, por lo que ella no se quedó callada al respecto.

Se le preguntaba si el viaje que había realizado, había generado alguna crisis en su matrimonio, pero dio a conocer que no fue así, explicando que son una pareja extraordinaria, pero que habían tenido discusiones innecesarias que han logrado manejar completamente a lo largo de su matrimonio.

Por otro lado, detalló que se encuentra en un proceso de mudanza, por lo que ha tenido que estar separada de su pareja. Mientras que el futbolista se despide de León, Mariana se ha tenido que quedar en casa para poder realizar el traslado con su familia, buscando nueva casa y escuela para sus hijos.

¿Qué le pasó a Óscar Jiménez?

Este cambio de residencia y la “separación” temporal se debe a que Óscar Jiménez terminó su etapa en el Club León, teniendo la posibilidad de incorporarse a otro equipo de soccer, por lo que se despidió de Guanajuato para poder regresar a la CDMX donde continuar con su carrera de profesional junto a su familia con Mariana Echeverría.

Con todas estas declaraciones realizadas en redes sociales, la feliz pareja elimina todos los rumores del pasado, en donde supuestamente se mencionaba un posible divorcio y una crisis matrimonial, dejando de lado todos los chismes sobre el tema.