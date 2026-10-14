Famosa cantante y actriz pidió EUTANASIA luego de ser diagnosticada con cáncer de tiroides: “No puedo más”

Recientemente el nombre de Silvina Ibarra comenzó a acaparar gran atención en el mundo del espectáculo luego de que se diera a conocer que la actriz y cantante ecuatoriana pidió a su doctora que le aplicara la eutanasia, el cual es un acto consentido para poner fin a la vida de una persona debido a padecer una enfermedad grave e incurable. La celebridad pidió someterse a esto debido a que fue diagnosticada con cáncer de tiroides.

¿Cuándo le aplicarán eutanasia a Silvina Ibarra?

Silvina Ibarra dió a conocer que en el pasado le pidió a su doctora que le aplicara eutanasia esto debido a que la cantante se sometió a una radioterapia que le ocasionó una fuerte crisis respiratoria lo que la llevó a permanecer internada por casi una semana. Gracias a esto la actriz permaneció conectada a oxígeno debido a que sus pulmones no estaban en óptimas condiciones.

Ante esta situación Silvia reveló que “ya no podía más” por lo que quería que le aplicaran la eutanasia. "Doctora, no doy más. No puedo más. Póngame la eutanasia porque no puedo más. No podía respirar, me faltaba el aire”, fueron algunas de las palabras que la celebridad le dijo a su médico. Sin embargo, actualmente la cantante ha dado a conocer que no considera esto ya que por ahora busca nuevas alternativas para atender su salud.

Actualmente Silvina ha sido sometida a 33 radioterapias, sin embargo ha sufrido efectos colaterales como quemaduras, pérdida en su voz, caída de cabello y problemas en su garganta.

¿Quién es Silvina Ibarra?

Silvina Ibarra es una reconocida actriz y cantante de origen ecuatoriano. En la industria musical ha logrado debutar y tener gran reconocimiento gracias al lanzamiento de temas como “Amor que te quiero tanto”, “Me eres infiel”, "Al diablo con este amor", "Olvidarme de ti" y "Bebiendo té verde". Por otro lado, ha debutado en producciones de la pantalla chica. En Ecuador su voz es considerada una de las más románticas además de que es una de las figuras más destacadas en el ámbito de las baladas.