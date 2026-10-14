Muere “Netinho”, famoso cantante y autor del tema “La isla del sol” tras luchar con TERRIBLE enfermedad

La industria musical se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del cantante músico Ernesto de Souza Andrade Júnior, mejor conocido como "Netinho", a los 60 años de edad. El artista permaneció internado en un hospital de Salvador de Bahía. La destacada celebridad fue una de las más conocidas durante los años noventa debido al éxito del tema del que fue autor; "La isla del sol”. Nehinho perdió la vida a causa de un terrible padecimiento que le fue diagnosticado en 2025. Sus fans así como todas las personas que siguieron de cerca su carrera se encuentran consternados ante esta lamentable noticia.

¿De qué murió el cantante "Netinho"?

El famoso cantante brasileño falleció a causa de una insuficiencia renal y una disfunción multiorgánica, padecimientos que sufrió derivados de un linfoma no Hodgkin de células B, el cuál es un tipo de cáncer del sistema linfático, mismo que le fue detectado en marzo de 2025, esto luego de que presentara un fuerte dolor de piernas. Este diagnóstico lo obligó a cancelar compromisos de su agenda e iniciar un proceso oncológico.

A través de redes sociales su equipo compartió un emotivo y desgarrador mensaje para despedirse de él. "Artista extraordinario, talentoso, sensible e innovador, Netinho construyó una trayectoria marcada por la alegría, la música y un carisma inconfundible.", fueron algunas de las palabras que compartieron. Además de esto mencionaron que la voz y energía del artista dejarían un legado en la memoria y corazones de los fans del cantautor.

¿Quién era el cantante Netinho?

Ernesto de Souza Andrade Júnior, mejor conocido como "Netinho" fue un reconocido cantante brasileño que mantuvo una gran pasión y gusto por la música. A los 14 años de edad recibió su primera guitarra. En 1988, debutó como vocalista de la Banda Beijo, ese mismo año alcanzó gran éxito con su canción “Beijo na Boca”, tema con el que se ganó un gran reconocimiento por parte del público. Como solista lanzó el tema "Milla", mismo que fue grabado en castellano por Leo García, con un nombre distinto; "La isla del sol" y que se convirtió en un himno musical. Su legado vivirá a través de sus letras y el talento que dejó marcado sobre el escenario.