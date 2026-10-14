4 cortes mullets modernos que realzan tus pómulos y le dan personalidad a tu estilo sin esfuerzo
Mullet moderno. Conoce los 4 cortes de cabello que marcan tus pómulos y transforman tu look al instante.
No hay dudas de que el corte de cabello es uno de los elementos visuales más determinantes en nuestra imagen personal. Desde el rubro remarcan que enmarca e ilumina el rostro, influyendo de manera directa en las proporciones y en la percepción de nuestras facciones.
Noticias Durango del 13 de octubre 2026
Además, al ser un rasgo de expresión constante y de alto impacto comunicativo, nuestro cabello transmite al instante aspectos clave de nuestra personalidad, estilo de vida y cuidado propio, proyectando mensajes explícitos de profesionalismo, modernidad o elegancia.
¿Qué es el corte mullet?
Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, debemos entender que mantener un corte adecuado no solo transforma la estética externa, sino que impacta profundamente en la autoestima y en la seguridad con la que nos presentamos e interactuamos con el entorno día a día.
Al respecto, uno de los estilos más elegidos es el corte mullet que es descrito como un estilo de peinado unisex caracterizado por un contraste marcado de extensiones debido a que se lleva corto en la parte superior y los laterales de la cabeza, pero ostenta una longitud significativamente mayor en la parte posterior del cuello.
Variantes del corte mullet
El corte mullet se destaca por su estética rebelde y desenfadada, permitiendo combinar capas desmechadas o flequillos cortos al frente mientras se conserva el largo en la nuca. En este 2026, lejos de las líneas rígidas del pasado, las nuevas versiones apuestan por la textura, el movimiento y la adaptación a cada tipo de rostro, logrando un equilibrio perfecto entre la rebeldía y la sofisticación urbana.
Por lo tanto, te presentamos 4 cortes mullets modernos que realzan los pómulos y le dan personalidad a nuestro estilo sin esfuerzo:
- Modern Soft Mullet con flequillo desmechado: Esta variante suaviza drásticamente los contrastes tradicionales del corte, integrando los laterales con la parte posterior de forma fluida. El secreto radica en un flequillo abierto o desfilado que cae justo sobre la frente, creando un marco que ensancha visualmente la zona superior y acentúa la línea de los pómulos. Es ideal para quienes buscan un estilo fresco, juvenil y de bajo mantenimiento.
- Shaggy Mullet texturizado: Combinando la esencia del clásico shag con la estructura del mullet, esta versión abunda en capas cortas en la coronilla y puntas despuntadas. El volumen acumulado a la altura de las sienes y la sien-pómulo actúa como un contorno natural, levantando ópticamente el rostro. Aporta una textura indomable pero chic, perfecta para cabellos con ondas naturales o rizos definidos.
- Baby Mullet minimalista: Una opción más sutil y depurada para quienes no desean arriesgar demasiado en el largo posterior. Se caracteriza por mantener los laterales limpios o ligeramente rebajados, dejando que el foco principal recaiga en la parte alta y en un mini flequillo. Al despejar por completo las mejillas y la zona lateral, los pómulos se convierten en los verdaderos protagonistas, aportando una dosis de elegancia vanguardista.
- Curly Mullet con volumen lateral controlado: Diseñado específicamente para melenas rizadas o con mucha personalidad, este estilo aprovecha la textura natural para crear una silueta armónica. Las capas están estratégicamente cortadas para que el volumen se concentre en la parte superior y trasera, mientras que los contornos se pulen para definir el óvalo facial. El resultado es un look magnético, lleno de movimiento y con un carácter inconfundible.