4 cortes mullets modernos que realzan tus pómulos y le dan personalidad a tu estilo sin esfuerzo

No hay dudas de que el corte de cabello es uno de los elementos visuales más determinantes en nuestra imagen personal. Desde el rubro remarcan que enmarca e ilumina el rostro, influyendo de manera directa en las proporciones y en la percepción de nuestras facciones.

Noticias Durango del 13 de octubre 2026

Además, al ser un rasgo de expresión constante y de alto impacto comunicativo, nuestro cabello transmite al instante aspectos clave de nuestra personalidad, estilo de vida y cuidado propio, proyectando mensajes explícitos de profesionalismo, modernidad o elegancia.

¿Qué es el corte mullet?

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, debemos entender que mantener un corte adecuado no solo transforma la estética externa, sino que impacta profundamente en la autoestima y en la seguridad con la que nos presentamos e interactuamos con el entorno día a día.

Al respecto, uno de los estilos más elegidos es el corte mullet que es descrito como un estilo de peinado unisex caracterizado por un contraste marcado de extensiones debido a que se lleva corto en la parte superior y los laterales de la cabeza, pero ostenta una longitud significativamente mayor en la parte posterior del cuello.

Variantes del corte mullet

El corte mullet se destaca por su estética rebelde y desenfadada, permitiendo combinar capas desmechadas o flequillos cortos al frente mientras se conserva el largo en la nuca. En este 2026, lejos de las líneas rígidas del pasado, las nuevas versiones apuestan por la textura, el movimiento y la adaptación a cada tipo de rostro, logrando un equilibrio perfecto entre la rebeldía y la sofisticación urbana.

Por lo tanto, te presentamos 4 cortes mullets modernos que realzan los pómulos y le dan personalidad a nuestro estilo sin esfuerzo:

