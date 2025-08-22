Sobrino de Ramón Valdés critica a Florinda Meza: “Tiene la lengua muy larga”

Han pasado varias semanas desde que la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños terminó y las curiosidades al respecto no dejan de aparecer. En ese sentido, ahora es Marco Valdés, sobrino de Ramón Valdés, quien dio mucho de qué hablar luego de la crítica que soltó a Florinda Meza.

Para poner un poco de contexto, es importante decir que Florinda Meza se convirtió en una de las antagonistas de la serie de Chespirito luego de que se le pintara como la tercera en discordia de la relación entre Roberto y Graciela Fernández, así como la forma en cómo criticaba a otros personajes como Carlos Villagrán y Ramón Valdés.

¿Qué dijo el sobrino de Ramón Valdés sobre Florinda Meza?

Fue en un encuentro con los medios, retomado por el portal Infobae, que Marco Valdés habría despotricado contra Florinda Meza luego de las críticas que ha hecho hacia la bioserie de Chespirito. Y es que, de acuerdo con sus palabras, la actriz “tiene una lengua muy grande” que le impide ser objetiva con la situación.

“Creo que Florinda debería de tener cuidado, creo que la lengua que tiene es muy larga y debería hablar un poquito menos. Reservarse, guardar la memoria de uno de los mejores escritores y actores en la historia que es Roberto Gómez Bolaños. Y además, no hablar de su familia, que eso es lo más grave, hablar de la familia”, explicó el sobrino de Ramón Valdés.

Finalmente, y además de defender la memoria de Chespirito, Marco le pidió a Florinda Meza que respetara a Carlos Villagrán, así como al resto del gremio que formó parte de uno de los programas más importantes en la historia del país, por lo que le sugirió, nuevamente, que midiera sus palabras.

¿Habrá una segunda temporada de Chespirito: Sin querer queriendo?

Después del éxito que significó la primera temporada de la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, distintas personas aseguraron que no estaría nada mal continuar con la historia en una segunda edición. No obstante, vale decir que, hasta el momento, no se ha confirmado esta, por lo que todo haría indicar que solo habría una temporada.