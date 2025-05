Tenía un programa famosísimo y estuvo amenazada de muerte por eso

Como cada año, el pasado 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, por lo cual varios periodistas se atrevieron a relatar algunas anécdotas en las que se vio en peligro su integridad. Entre ellos se encontraba Mónica Garza, quien reveló que estuvo amenazada de muerte por haber tocado un tema sensible durante una entrevista en su programa con una figura del género grupero.

Garza confesó en una cápsula para ADN40 que, hace algunos años, durante la grabación de un capítulo de su famosísimo programa ‘Historias engarzadas’, tuvo la oportunidad de conversar con el vocalista de una banda musical. La periodista señaló que, como parte de la historia, conversó con el personaje acerca de una investigación levantada por la DEA, la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acerca de la relación que tenía la agrupación con cierto personaje de la delincuencia organizada.

“Al final de la grabación, este personaje, cuando nos tomábamos la foto, me dijo como en secreto: ‘Oiga, a ver si no me quitan a mi de cantar por sus preguntas, por que si a mi me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando’”, contó Mónica Garza sobre la forma en la que fue amenaza.

Mónica Garza confesó haber sido amenazada

Tras dichas declaraciones, surgieron rumores en redes sociales en los que se aseguraba que el personaje al que hizo referencia Garza se trataba de Mario Quintero, vocalista de los Tucanes de Tijuana. Sin embargo, la periodista salió a aclarar tales conjeturas.

¿Qué dijo Mónica Garza sobre su supuesta acusación hacia Mario Quintero?

Después de haber sido envuelta en una polémica acusatoria, Garza salió a aclarar su declaración acerca de la amenaza de muerte que recibió hace algunos años en el programa. La periodista recalcó que durante sus dichos nunca señaló a Mario Quintero ni a ninguna otra figura del género grupero.

Ante las cámaras del programa Ventaneando, Mónica dijo: “En lo personal, tuve el cuidado de nunca mencionar en específico a ninguna banda ni a ninguna persona. Yo no me referí directamente a ninguna figura”.

La también conductora añadió: “Yo entrevisté mientras estuvo al aire ‘Historias engarzadas’ a decenas de personajes importantísimos del género grupero y el tema de los narcocorridos lo toque con prácticamente todos, no sólo con los Tucanes de Tijuana”.

Mónica Garza aclara polémica por las amenazas de cantante cuyo nombre nunca difundió [VIDEO] Mónica Garza dejó claro ante nuestra cámara que en ningún momento se refirió específicamente a Mario Quintero, integrante de Los Tucanes de Tijuana.

“Lo toqué con los Tigres del Norte, lo toqué con Jenni Rivera, que en paz descanse”, sentenció.

Asimismo, la comunicadora agregó: “Alguien se dirigió hacia un programa en específico, sacó ese bait y determinó que me refería directamente a ese personaje, pero bueno”.

Por último, Garza se dijo sorprendida de que ningún medio de comunicación haya acudido a ella directamente para confirmar si el personaje al que hacía referencia se trataba del vocalista de los Tucanes de Tijuana. “Yo me hago responsable de lo que digo. No me puedo hacer responsable de lo que otros interpreten”, concluyó la periodista.