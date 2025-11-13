La tercera en discordia entre Cristian Castro y Mariela Sánchez habló; estas fueron sus polémicas palabras

Se concretaron las primeras declaraciones de la que supuestamente provocó la ruptura entre Cristian Castro y Mariela Sánchez. Según los reportes y palabras de la ex pareja del mexicano, ella se enteró del final de su relación en los medios de comunicación. Ahora, la también argentina ya habló con los periodistas y soltó una picante afirmación.

¿Quién es la nueva pareja de Cristian Castro?

El cantante mexicano de 50 años sigue en la mitad de su más reciente polémica. Se confirmó que su boda programada para el 2026 se canceló y la prensa en Argentina evidenció a una mujer que se catalogaba como la tercera en discordia. Allí, se confirmó que no hay más relación entre Mariela y Cristian, pero surgió el interés por el conocimiento de la que sería su nueva pareja.

Según lo dicho por la ex prometida del cantante, ella se enteró del final de su relación al momento que los medios propagaron el video. Ante eso, se identificó al nuevo amorío de Castro como Marcela de Filippis, y fue Javier Ceriani quien logró contactarla. Sin embargo, su respuesta fue contundente: “Yo no tengo nada que ver y no voy a hablar. Cristian es el que tiene que hablar”.

Es decir, afirmó que ella no tiene ninguna relación con el final de relación de la pareja en cuestión y le dejó todo el peso de la polémica al hombre que es conocido por su incontrolable búsqueda de aventuras.

¿Cristian Castro ya emitió algún comunicado?

No, y muy probablemente no lo hará. Hablará hasta que en algún evento la prensa lo acorrale y no tenga otra opción mas que la de hablar. El intérprete abandonó las redes sociales hace años y no es cercano a la prensa. Ante eso, no se espera una respuesta inmediata ante uno más de los múltiples escándalos amorosos que hizo dudar a muchos sobre su llegada al altar en febrero del 2026.