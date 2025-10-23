“Sí acepto”: Cristian Castro dice sí a propuesta de matrimonio de fan en pleno concierto (VIDEO)

Si algo caracteriza a Cristian Castro, es que el cantante resulta completamente impredecible y su capacidad para volverse viral no conoce límites. En redes sociales está circulando un video de un concierto suyo, en el cual una fan le pidió matrimonio; para sorpresa de todos, ¡él dijo que sí! Al parecer, otra vez está comprometido.

Cristian Castro le da el “sí” a una fan que le propuso matrimonio en pleno concierto

El intérprete se presentó en Guayaquil, Ecuador, el fin de semana pasado. Varios clips del concierto empezaron a circular por redes sociales, por la cercanía que Cristian tuvo con su público; por ejemplo, al comenzar, pidió a seguridad que removiera una reja para que la gente pudiera estar más cerca del escenario.

Sin embargo, lo más viral fue el momento en que Cristian Castro subió al escenario a una fan que llevaba una pancarta donde le pedía al cantante que se casara con ella. “Es la primera vez que me propone matrimonio una mujer”, dijo él. “Esto es tener pantalones”.

La fan reveló que siempre va a los conciertos de Cristian en su país y una vez pudo tomarse una foto con él, pero tenía el sueño de subir al escenario. Todavía con el micrófono en mano, sacó un anillo y se arrodilló frente al cantante. “Sí, acepto”, respondió él mientras todos lo aclamaban.

Medios ecuatorianos como El Universo han reportado que el nombre de la mujer es Lorgia Coello y tiene 45 años; desde los 12 ha sido fan de Cristian Castro. Ella lo describió como “un hombre muy humilde” y que “ya había planificado venir a pedirle matrimonio. Le traje el anillo, no sabía la medida pero le quedó perfecto”.

Actualmente Cristian tiene una relación con Mariela Sánchez y hace unos meses reveló a los medios que ya tiene planes de casarse con ella.