TERREMOTO de 7.7 en Panamá interrumpe programa en vivo HOY viernes 9 de octubre

Este viernes 09 de octubre un fuerte terremoto de 7.7 grados Richter sorprendió a todo Panamá cerca de las 12:27 de la tarde, dejando momentos de angustia que justamente fueron captados durante plena transmisión en vivo.

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De acuerdo con los primeros reportes, este habría tenido como epicentro la costa sur a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, en la provincia de Los Santos, la cuál se ubica a 239 kilómetros de la Ciudad de Panamá y aunque de momento no hay un informe completo sobre los estragos de este fenómeno natural, todo el mundo se ha consternado al ver imágenes tan fuertes.

Fuerte Terremoto sorprende transmisión en vivo de tv de Panamá HOY viernes 9 de octubre

Justamente fue durante una transmisión que se logró captar el momento exacto en que el terremoto de este viernes comenzó a hacerse sentir en Panamá, el cuál fue captado por un canal de televisión local que se encontraba laborando, dejando ver un poco de la magnitud de este.

TERREMOTO EN PANAMÁ 🇵🇦🔴🔴🔴Imágenes en vivo en RPC Panamá durante el terremoto M7.7 en Panamá 🇵🇦 Créditos 🎥 WhatsApp RS Octubre 9/17:56:06 (UTC) Atención a las réplicas, hasta ahora se reportan dos fuertes de M5.5 y M5.8 https://t.co/vmfSp1h1tK — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 9, 2026

De momento no se habla sobre bajas humanas, por lo que en las próximas horas podríamos tener un informe más detallado sobre los daños que este sismo dejó en Panamá.

¿Cuáles fueron los países afectados por el terremoto de Panamá?

Aunque el movimiento telúrico fue registrado al sur de Panamá, hay algunos países que han resentido este fenómeno, siendo Colombia y Costa Rica dos de los que más sintieron el terremoto debido a la zona en que se encuentran.

De momento en estos otros países no se han reportado daños de inmuebles críticos, por lo que por ahora se habla de que no han habido lesionados o fallecidos, aunque se espera que durante el día haya más paseos de protocolo para asegurar a los civiles.

Activan alerta de tsunami en el Pacífico tras terremoto de en Panamá:

Hace unos minutos se activó la alerta de tsunami para Panamá, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Guatemala, pues de momento aún no se sabe con exactitud los estragos que este movimiento pudiera causar en las zonas costeras.