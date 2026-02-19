Tiburón ataca a nieto de Lupita D’Alessio; este es su estado de salud hoy jueves 19 de febrero de 2026

Momentos de tensión y terror vivieron Marichelo Puente y Jorge D’Alessio luego de que dieran a conocer a través de redes sociales que el menor de sus hijos fuera mordido por un tiburón en las playas de Tulum, México. Ante estos hechos la "Leona Dormida", Lupita DÁlessio, no se ha pronunciado al respecto.

De acuerdo con un en vivo que realizó la actriz en sus redes sociales los hechos se registraron en la playa mexicana cuando su hijo Patricio se encontraba jugando con un amigo en la orilla del mar, sin embargo, fue en cuestión de segundos cuando comenzó a gritar desesperadamente, por lo que su hermano Santy corrió a sacarlo del agua que no le llegaba ni a las rodillas y fue ahí cuando se percataron que sus piernas estaban heridas. Debido a la angustiante escena corrieron a un hospital cercano donde fue atendido por médicos quienes determinaron que se trataría de una mordida de tiburón.

Llegamos y había un medico maravilloso, ortopedista, lo limpió, lo coció y nos dice fue una mordida de tiburón. Ayer platicaba con mi hermana y familia y es como de no creerse, yo sigo en shock. expresó Puente en Instagram.

Asimismo, el músico Jorge D’Alessio reveló que el menor fue mordido por un pequeño tiburón de arrecife no más grande de un metro, asimismo, destacó la acción de Marichelo al responder rápido a la emergencia y destacó que anteriormente era paramédico.

¡Terror en Tulum! Marichelo y Jorge D’Alessio revelan que su hijo fue mordido por un tiburón

Reaccionó impresionante y le hizo un torniquete con una toalla y bueno gracias a Dios hoy es una anécdota

¿Cómo es el estado de salud de Patricio nieto de Lupita DÁlessio?

Tras darse a conocer que Patricio, nieto de Lupita DÁlessio fuera mordido por un tiburón de arrecife, fue el mismo padre del menor quien detalló que resultó lesionado de las dos piernas, principalmente la derecha fue la que registra más daño, sin embargo, pese a ser atendido en un hospital de la zona recurrieron a su médico de confianza para una segunda valoración donde se determinó que todo estaba bien.

Actualmente, el estado de salud del menor hoy 19 de febrero 2026 es estable y se encuentra en recuperación. En un video que compartió Jorge se ve que su hijo se encuentra en silla de rudas, con vendaje y siendo atendido por su madre.

|captura de pantalla

¿Cómo ha reaccionado Jorge D'Alessio ante la mordida que sufrió su hijo por parte de un tiburón?

Durante su llegada al aeropuerto, el hijo de Lupita D’Alessio reveló en exclusiva para Ventaneando señaló que es muy raro que se vean tiburones en las orillas del mar en playas de México, sin embargo, todo cambió en segundos, asimismo reveló que recibió tres mordidas donde una de ellas le desgarró la piel.

De igual modo, indicó que tras estos hechos reaccionó petrificado por lo que señaló que su esposa ya les dijo que deberán tomar un curso de primeros auxilios.