Muere reconocida influencer después de luchar contra una terrible enfermedad

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto, debido a que se anunció la muerte de una reconocida influencer, quien se destacaba por subir gran parte de su contenido en la plataforma de YouTube. Se sabía que estaba luchando contra una terrible enfermedad, padecimiento que sus fans conocían.

¡Pudo perder todo! A Josué lo difamaron en redes sociales [VIDEO] Josué está muy molesto con Andrea, quien dejó de ser su novia, porque lo ha difamado en redes sociales y pudo perder su trabajo, su familia y sus amistades.

Es una noticia inesperada que ha sorprendido a toda una comunidad de seguidores. Para que sepas más al respecto, te daremos todos los detalles que se saben sobre el lamentable caso y la enfermedad que padecía.

¿Qué youtuber falleció recientemente?

En Corea del Sur, se conoce el nombre de Pilseungjoo, una creadora de contenido y reconocida influencer. Se dio a conocer en el mundo de las redes sociales por subir videos hablando de su día a día al padecer Esclerosis Múltiple Lateral Amiotrófica, proyecto que empezó desde el 2022.

Contenido que le permitió obtener más de 700 mil seguidores, quienes veían de cerca lo que era vivir con la terrible enfermedad en el día a día, compartiendo las experiencias con su familia y amigos.

Lamentablemente, el 26 de septiembre, a sus 32 años, se anunció oficialmente la muerte de la reconocida influencer en redes sociales, donde se explica que la trágica muerte fue debido a las complicaciones que se presentan en la enfermedad. Aunque hay tratamientos avanzados, todavía no se cuenta con una cura para el padecimiento.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?

La terrible enfermedad de Esclerosis Múltiple Lateral Amiotrófica o ELA, se destaca por ser un padecimiento degenerativo, ya que afecta al cerebro, tronco cerebral y médula espinal. Actualmente, es un padecimiento donde la mayoría de las veces se desconoce su causa.

Aunque normalmente aparece en personas mayores de 50 años, pero se han presentado pacientes más jóvenes con el padecimiento. Dentro de los síntomas de la terrible enfermedad que se presentan son dificultad para hacer actividades físicas, problemas de habla, cambios en la voz y contracciones musculares, así lo menciona la Biblioteca Nacional de Medicina. Debido a esas dificultades, se vuelve un padecimiento mortal para los pacientes que lo tienen.