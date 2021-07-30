Sammy Pérez recibirá hemodiálisis; su estado de salud empeora.

Representante de Sammy Pérez habla sobre la salud del comediante.

Sammy Pérez tendrá que recibir costosas hemodiálisis para mejorar su salud. El cómico se encuentra en estado crítico y su tratamiento costará unos 80 mil pesos diarios.

En entrevista exclusiva con Ventaneando, Erick de Paz, representante del comediante, dijo que el artista tiene hongo en los pulmones y permanece internado en un hospital privado de Colima por complicaciones que tuvo con el COVID-19. Sin embargo, ahora requerirá de hemodiálisis que cuestan alrededor de 80 mil pesos diarios.

El día de hoy amanecimos con malas noticias, a Sammy se le detectó el día domingo un hongo en el pulmón, hoy por hoy este hongo está creciendo más, está complicando la situación, los pulmones están deteriorados, no es un panorama alentador que nos da el doctor

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Eugenio Derbez está al pendiente de Sammy

El representante de Sammy confirmó que Eugenio Derbez está al pendiente de la salud del cómico desde siempre, incluso mantiene contacto con él y con la familia del comediante.

Desde la primera noche que fue el día viernes, se contactó con nosotros, directamente él tiene contacto con la sobrina, personalmente le compartí el teléfono del doctor del hospital, está junto con ellos. Sin embargo, el tema económico está esperando la suma final para ver cuánto asciende y la forma en que se va a ayudar

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