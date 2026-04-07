Christian Nodal reveló cómo Ángela Aguilar lo ha transformado; indirecta a Cazzu

Sigue la resaca del viaje que Christian Nodal y Ángela Aguilar tuvieron el fin de semana pasado a la República Dominicana. La pareja fue perseguida (como de costumbre) por las redes sociales en cada detalle salido de esa aventura donde el sonorense cumplió con un compromiso profesional. Y fue ahí donde emitió unas palabras que ya le dieron la vuelta a los medios. Así se expresó El Forajido de su amada esposa.

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¿Qué dijo Christian Nodal de Ángela Aguilar?

El conocido como fin de semana santo tuvo la peculiaridad de que Christian Nodal y su esposa viajaran al Caribe para cumplir con una presentación del nacido en Caborca y así aprovechar para turistear un poco. El cantante se presentó en Altos de Chavón, donde realmente vivió una gran experiencia, con el público totalmente entregado y hambriento de recibir al joven artista mexicano.

Pero uno de los grandes momentos mediáticos llegaron gracias a las palabras que Christian emitió acerca de su esposa, lo cual causó una impresión positiva, incluso entre sus haters. Esto dijo el nacido en Sonora: “Ángela para mí, le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que, que me ha salvado en, en tantos aspectos de la vida. Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, ¿sabes? Es la única persona que no me ha pedido nada a cambio y me ha entregado todo”.

Con esas declaraciones, las personas no dudaron en dejar sus reflexiones, por lo que de nueva cuenta la pareja fue tendencia, lo cual es costumbre en ellos. Y más ahora que se acerca la tan platicada boda religiosa que se llevará a cabo en breve.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar preparan reality show?

En medio de sus declaraciones, le cuestionaron si estaría dispuesto a abrir su intimidad para que se haga un reality de él y su esposa, donde indicó que no habría material para presumir, pues se considera un tipo totalmente básico.

“Estoy con mi esposa viendo TikToks, ¿no? Y lo vemos juntos en su celular y está viendo... vemos videos que nos entretienen. Siento como que soy muy básico. No, no podría dar un buen contenido”.