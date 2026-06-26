“Yo fui real": Pablo revela que cumplió su objetivo en el Mundo de MasterChef 24/7

Pablo es el último eliminado de MasterChef 24/7. El representante de Guatemala salió de la competencia el pasado domingo 21 de junio, y a casi una semana habló en el programa El otro lado de los realities acerca de lo que vivió. "Yo fui real", señaló el cocinero, y aseguró que pese a su salida, cumplió su objetivo, pues demostró lo que sabe de cocina y se siente orgulloso.

Pablo revela que cumplió su objetivo como cocinero en MasterChef 24/7

En su testimonio, el exconcursante de MasterChef México 2026 reflexionó sobre su paso por la competencia tras ser eliminado. El participante destacó que su meta principal fue mantener su autenticidad y vivir una experiencia memorable que incluso decidió tatuarse. "Sí, yo cumplí mi objetivo (..) mi parte de de la comida estoy orgulloso. Sé que pude haber dado más, pero por lo menos yo fui real dentro de la casa todo el tiempo. Y eso era lo que yo quería".

El guatemalteco añadió que quería contar esta parte y sus sentimientos con respecto a lo que vivió en el reality culinario. "Esto para mí es como yo ahorita lo estoy todavía pensando lo que viví, entonces quiero como contar la anécdota de que estuve en el programa en la cocina más famosa en México".

Más allá de sus habilidades culinarias, Pablo describió la difícil convivencia dentro del Mundo de MasterChef 24/7 por una estancia monitoreada constantemente donde la falta de orden era común. Asimismo, comparó el comportamiento de los integrantes con el de niños pequeños debido a las constantes disputas y el descuido de las tareas básicas.

"Aparte estuve con otros 22 loquitos metidos en una casa donde no se apagan las luces, donde tienes una alarma todas las noches, donde toda la gente se pelea por la comida, no lavan sus platos, o sea, cosas que es de sentido común, o sea, de convivencia básica, pero todos parecemos niños y me incluyo, me incluyo, todos parecemos niños dentro de el Mundo MasterChef", sentenció.

Así fue el paso de Pablo por MasterChef México 2026

En otro punto de la conversación con Chicken Muñoz, conductor del programa, Pablo explicó: "Yo soy una persona que vive su mi vida mucho fluyendo y disfruto mucho eso. No, no suelo arrepentirme de las decisiones que tomo porque creo que cada decisión que he tomado en mi vida me lleva a ser la persona que soy y que en esta oportunidad y en este reality aprendí muchísimo, así como perdí también aprendí muchísimo".

El guatemalteco reflexionó acerca de que de eso se trata la vida, "de evolucionar, de estar en constante evolución, de no quedarte estático, porque es que si no no vas a ser feliz".

Acerca de su relación con Daniela, comentó que "está cool saber el chisme de MasterChef", pero también está bien parar y quitar toda distracción y empezar a pensar contigo mismo y sentir cosas (enojo, tristeza, lo que quieras sentir), pero sientan.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.