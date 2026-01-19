Así ha sido el triste deterioro en la salud de Yolanda Andrade tras enfermedad (VIDEO)

Han pasado algunos años desde que la salud de Yolanda Andrade se ha vuelto un tema a tratar en el mundo de las redes sociales, aunque es una realidad que su deterioro físico se ha visto más dañado a lo largo de los últimos meses debido a la enfermedad que tiene, misma que además de ser grave es progresiva.

Yolanda Andrade es una actriz y comunicadora mexicana que en 2023 confirmó tener una enfermedad degenerativa que la ha obligado a alejarse de los medios masivos y que ha hecho que protagonice distintos rumores sobre complicaciones de salud que se debaten entre la vida y la muerte. Ahora, un video publicado por ella revela más detalles sobre su deterioro físico.

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

Fue a través de sus redes sociales que Yolanda Andrade compartió un video en el que revela más detalles respecto a su deterioro físico en los últimos dos años; es decir, desde abril del 2023 a la fecha y en medio de una crisis de salud derivado de un aneurisma cerebral, situación que la obligó a hacer una pausa en su carrera como artista.

Te puede interesar: Yolanda Andrade preocupa a sus fans por sus últimas declaraciones

En el video se muestra la forma en cómo su rostro tiene una hinchazón y un lagrimeo en el ojo, esto ante la imposibilidad de poder abrirlo. En el mismo, además, se muestran los tratamientos y las hospitalizaciones a las que Yolanda Andrade ha tenido que asistir a fin de recuperar parte de su movilidad física en estos últimos años de vida.

Por supuesto que esta situación, aunadas a las polémicas que ha tenido últimamente, hicieron que algunos usuarios en redes sociales le mandaran mensajes de resiliencia y lindas dedicatorias en torno a su estado de salud, misma que se vio más afectada, sobre todo, en los últimos meses del año pasado.

¿Qué es un aneurisma cerebral?

De acuerdo con información de Mayo Clinic, un aneurisma cerebral no es más que una protuberancia o abombamiento de un vaso sanguíneo en el cerebro , hecho que obligó a Yolanda Andrade a usar un parche en el ojo y lentes de sol a fin de protegerse de los delicados problemas de salud con los que ha tenido que lidiar.