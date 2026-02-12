TRISTE NOTICIA: Muere Ma Nena, la abuelita mexicana más famosa de TikTok, a sus 98 años

Por su autenticidad, ternura y buen humor, se convirtió en una celebridad de redes sociales en los últimos años. Desafortunadamente se acaba de anunciar la muerte de Ma Nena, la abuelita de 98 años que frecuentemente era viral en TikTok y tenía más de un millón de seguidores.

"Hoy despedimos con profundo pesar y amor a quien en vida fue mamá, hermana, abuela, bisabuela y tatarabuela ejemplar, llena de luz y entrega", dice la publicación compartida el 10 de febrero por su familia para confirmar el fallecimiento. "Su partida deja un vacío inmenso pero también un legado de amor que vivirá por siempre en los corazones de todo aquel que la conoció".

Rita, nieta de Ma Nena, tuvo la oportunidad de grabar un último video con ella y despedirse ante los muchísimos seguidores que la abuelita tenía. "Si ya estás cansada, ve a descansar con mi papá Chuy", dice Rita en el clip compartido hace varios días, justo antes de tener una última celebración con música de banda para Ma Nena.

La nieta de Ma Nena también ha compartido momentos breves del luto que su familia está viviendo, para las personas a quienes su abuelita robó el corazón. "En esta casa no existen fantasmas, solo tus recuerdos", escribió para acompañar un video.

Cuál era el verdadero nombre de Ma Nena, la abuelita famosa de TikTok

El nombre de la abuelita era María Elena Aviña y su lugar de origen era Michoacán, pero radicaba en Estados Unidos y era cuidada principalmente por una de sus nietas. Se volvió viral por primera vez en 2020, en plena cuarentena por Covid-19; en uno de sus primeros videos famosos, hacía ejercicio con ligas de resistencia de una manera muy peculiar.

En otro de sus videos más virales, Ma Nena fingía tomar café en lugar de refresco de cola porque su familia no se lo permitía para cuidar su salud.

No se sabe a detalle cuántos hijos o nietos tuvo Ma Nena, ni tampoco hay mucha información sobre su enfermedad. Antes de su fama en TikTok, que inició hace casi 6 años, la abuelita llevaba una vida privada completamente normal.

