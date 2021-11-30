Paola Núñez protagonizará la serie de Resident Evil en Netflix.

Paola Núñez será la protagonista de la serie de Resident Evil inspirada en la popular franquicia de videojuegos.

En esta aventura la actriz compartirá créditos con Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, entre otros más.

Resident Evil aún no tiene fecha de estreno, pero se sabe que será en el 2022, pues así lo anunció la histriona a través de su cuenta personal de Instagram.

La primera temporada tendrá ocho episodios, cada uno de una hora. La serie se ubicará casi tres décadas después del descubrimiento del virus T.

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Paola Núñez es una actriz hecha en Azteca

Paola Núñez estudió en la escuela de formación actoral de TV Azteca y cobró fama en la televisión mexicana como ‘Bárbara Bazterrica’ en la novela ‘Amor en Custodia’, pero ha participado en otros proyectos como ‘Las Juanas’, ‘Mirada de Mujer’, ‘Pasión Morena’, ‘Destino’ y ‘Mientras haya vida’.

Después, lejos de casa, vendrán proyectos como ‘Reina de corazones’, además de participaciones en series como ‘The Son’, ‘La hermandad’, ‘The Purge’ y ‘La Reina del Sur 2'.

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