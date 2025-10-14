¿Murió? Ana Luisa Peluffo, la legendaria actriz, cumplió 96 años y desmiente rumores de su fallecimiento

La gente en internet es especialista en difundir noticias, sin embargo, no siempre son reales. Los rumores sobre la supuesta muerte de Ana Luisa Peluffo inundaron las redes sociales hace unos días y la duda sobre su estado de salud surgió. Fue así como uno de sus hijos decidió salir a decir la verdad sobre la legendaria actriz mexicana. Así es, ella sigue viva, tranquila y recién cumplió 96 años el pasado 9 de octubre.

Ana Luisa Peluffo desmiente rumores de su muerte y celebra su cumpleaños 96

Su familia confirmó que la emblemática figura de la Época de Oro del cine mexicano se encuentra en su casa tranquila en Querétaro, cuidada las 24 horas y con buena salud, aunque con algunos achaques propios de su edad.

Peluffo llegó a ser considerada una de las mujeres más bellas y elegantes de su generación, fue también pionera en romper tabúes dentro del cine nacional, marcando un antes y un después en la historia del espectáculo en México.

La actriz que cambió la historia del cine mexicano

Ana Luisa Peluffo pasó a la historia por protagonizar el primer desnudo en el cine mexicano en la película La fuerza del deseo (1955). Una decisión que en su momento generó mucha polémica y escándalo en la sociedad, pero con el tiempo, ese momento en su carrera también la consolidó como símbolo de libertad y sensualidad natural.

¿Cómo está actualmente Ana Luisa Peluffo?

Hoy, a sus 96 años, se sabe que la actriz vive rodeada de cariño y cuidados, acompañada de su familia y una enfermera que la atiende de tiempo completo. Su hijo expresó que entiende el origen de este tipo de rumores, y aunque eventualmente, esto será inevitable, por el momento ella sigue con su familia creando recuerdos y con todo el cariño que se merece.

¿Recuerdas la elegancia y talento con el que se desenvolvía Ana Luisa Peluffo en sus películas? ¿Cuál es tu película favorita?

