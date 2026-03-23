VIDEO | La lujosísima boda de Un Tal Fredo, con joyería de regalo para los invitados y Carlos Rivera en la música

Al ser un experto 'wedding planner' y haber creado una gran anticipación, se sabía que la boda de Un Tal Fredo y su pareja, Adrián, sería algo espectacular. Aun así se superaron las expectativas con un festejo que duró varios días, se caracterizó por su increíble estética y por el lujo. A continuación recordamos algunas de las cosas que más nos sorprendieron.

Se trató de un evento al que asistieron algunos de los mayores influencers mexicanos, entre ellos "Las Alucines", Lupita Villalobos y Kass Quezada.

La boda de Un Tal Fredo: así de increíble y lujosa fue su fiesta

Como se había anunciado desde una semana antes con un trailer cinematográfico, la boda de Un Tal Fredo siguió una marcada estética inspirada en el desierto.

La boda se realizó en Cuatro Ciénegas (Coahuila), uno de los destinos más hermosos y únicos de México. Es un humedal situado en una región desértica, con uno de los hábitats más biodiversos y extraños que existen. Sus pozas cristalinas son mundialmente famosas.

Al llegar al hotel, los invitados encontraron un kit de bienvenida que incluía lo siguiente: una tote bag, un alhajero esculpido a mano, velas aromáticas y cerillos artesanales, termos personalizados y joyería de una marca europea.

La primera actividad oficial de la boda fue una clase fit al aire libre, en asociación con una exclusiva marca de ropa deportiva.

El 'ice breaker' (evento para romper el hielo entre los invitados) fue una fiesta con temática de culto o secta en el desierto; parecía una versión exclusiva del festival Burning Man.

En su 'ice breaker' cantó Carlos Rivera.

Previamente se había realizado un concurso entre los millones de seguidores de Un Tal Fredo para encontrar a la persona que cantaría en la boda.

La ceremonia de la boda fue en las Minas de Mármol, una hermosísima cantera abandonada, en Cuatro Ciénegas.

Antes del vals se realizó un ritual de bendición para la pareja y los invitados.

Hubo baile por casi 8 horas seguidas, con diferentes géneros musicales: desde "reggaeton viejito" hasta banda en vivo.