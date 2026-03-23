VIDEO | La lujosísima boda de Un Tal Fredo, con joyería de regalo para los invitados y Carlos Rivera en la música
Un Tal Fredo tuvo una de las bodas más épicas que se han visto en México. Se hizo en Cuatro Ciénegas, tuvo a Carlos Rivera y regaló joyas a todos los invitados.
Al ser un experto 'wedding planner' y haber creado una gran anticipación, se sabía que la boda de Un Tal Fredo y su pareja, Adrián, sería algo espectacular. Aun así se superaron las expectativas con un festejo que duró varios días, se caracterizó por su increíble estética y por el lujo. A continuación recordamos algunas de las cosas que más nos sorprendieron.
Se trató de un evento al que asistieron algunos de los mayores influencers mexicanos, entre ellos "Las Alucines", Lupita Villalobos y Kass Quezada.
La boda de Un Tal Fredo: así de increíble y lujosa fue su fiesta
Como se había anunciado desde una semana antes con un trailer cinematográfico, la boda de Un Tal Fredo siguió una marcada estética inspirada en el desierto.
- La boda se realizó en Cuatro Ciénegas (Coahuila), uno de los destinos más hermosos y únicos de México. Es un humedal situado en una región desértica, con uno de los hábitats más biodiversos y extraños que existen. Sus pozas cristalinas son mundialmente famosas.
- Al llegar al hotel, los invitados encontraron un kit de bienvenida que incluía lo siguiente: una tote bag, un alhajero esculpido a mano, velas aromáticas y cerillos artesanales, termos personalizados y joyería de una marca europea.
- La primera actividad oficial de la boda fue una clase fit al aire libre, en asociación con una exclusiva marca de ropa deportiva.
- El 'ice breaker' (evento para romper el hielo entre los invitados) fue una fiesta con temática de culto o secta en el desierto; parecía una versión exclusiva del festival Burning Man.
- En su 'ice breaker' cantó Carlos Rivera.
- Previamente se había realizado un concurso entre los millones de seguidores de Un Tal Fredo para encontrar a la persona que cantaría en la boda.
- La ceremonia de la boda fue en las Minas de Mármol, una hermosísima cantera abandonada, en Cuatro Ciénegas.
@untalfredo After movie pre #boda #untalfredo 🪲 no solo fue #carlosrivera ♬ sonido original - Un Tal Fredo
- Antes del vals se realizó un ritual de bendición para la pareja y los invitados.
- Hubo baile por casi 8 horas seguidas, con diferentes géneros musicales: desde "reggaeton viejito" hasta banda en vivo.
@untalfredo Así se ve la #boda ♬ sonido original - Un Tal Fredo
- Hubo un show de drones con temática de naves espaciales y figuras alienígenas.
@untalfredo El mejor happening de la #boda ♬ sonido original - Un Tal Fredo