Vadhir Derbez se une a su hermana Aislinn y se lanza contra su papá Eugenio Derbez

Mientras su hermana ha sido muy frontal en lo que Eugenio Derbez fue como un padre primerizo, exponiendo sus errores, Vadhir Derbez toda su vida ha estado alejado de ese tipo de confesiones. Sin embargo en los distintos chacaleos en los que participó en días recientes dijo que no sabe si verá a su papá. Por ello muchos cuestionaron al cantante por no considerarse atento hacia un día especial para la familia mexicana.

El artista de 34 años platicó con la prensa declarando que sigue metido en su trabajo. No desiste en su faceta como músico, sigue en la búsqueda de proyectos de actuación e incluso indicó que está preparando algo grande con una marca. Sin embargo, algunos se sorprendieron al escuchar que probablemente no habrá reunión con su padre en este mes.

¿Vadhir Derbez no quiere ver a su papá?

La buena noticia para el hijo de Silvia Prince es que en estos momentos hay mucho trabajo. Justamente los medios pudieron hablar con el músico porque se le vio en los ensayos del concierto que la Sonora Santanera ofrecerá el próximo 8 de junio en el Auditorio Nacional. Allí, el hijo de Eugenio será invitado para la celebración de los 70 años de la agrupación.

Sin embargo, el problema de tener tantos compromisos laborales podría generar que no vea a su papá el próximo Día del Padre. Comentó: “No nos hemos puesto de acuerdo. Todos estamos en proyectos”. Por ello queda claro que no hay aún un acercamiento para ver cómo lo celebrarán o si estarán todos juntos o cada quien por separado, pensando que los otros hermanos ya tienen parejas e hijos para festejar con su nueva familia.

¿Vadhir Derbez tiene pareja en estos momentos?

En otro de los temas que tocó en las pequeñas charlas que tuvo con la prensa, indicó que al estar rodeado de muchos niños en los años recientes, se está animando a tener hijos. En el pasado no pensaba en eso, pero ahora su familia le ha dicho que sí tiene un sentido paternal. Sin embargo, en la actualidad no tiene novia, o no una pareja oficial. Y es que se ha rumorado que mantiene una relación con la actriz estadounidense, Olivia Soli.

