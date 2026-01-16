Victoria Ruffo se le lanza contra Eugenio Derbez, lo acusa de ser un padre ausente

Victoria Ruffo , además de ser una actriz de renombre dentro de la farándula mexicana, también se ha caracterizado por ser una artista que no se queda callada, dejando fuertes opiniones sobre ciertos temas, en especial cuando se trata de su ex Eugenio Derbez, con quien tuvo a su hijo José Eduardo Derbez.

Recientemente, en un canal de YouTube, dio fuertes declaraciones sobre su antigua pareja, a quien acusó de ser un padre ausente, dejando a todos sorprendidos. Para que sepas más al respecto, te detallaremos qué fue lo que comentó.

¿Qué comentó Victoria Ruffo?

En un programa de YouTube, la actriz fue entrevistada, sin rodeos, declaró que lo problemas que tuvo con Eugenio Derbez realmente no fueron por situaciones de pareja, que gran parte de los conflictos fueron por el bienestar del hijo que comparten, puesto que el comediante casi no lo visitaba, detallando que había ocasiones en las que lo veía una vez al año.

Situación que para Victoria Ruffo sí fue importante, puesto que quería que su papá estuviera presente en su vida, dejando en claro que fue un padre ausente durante el crecimiento del joven José Eduardo Derbez.

Aun así detalló que la relación de Derbez con sus hijos que ahora ya son adultos, es muy distinta, puesto que ahora todos se frecuentan y lo ven genuinamente cómo una figura paterna en su vida, situación que explicó que le va a beneficiar a la hija menor del comediante.

Por último, detalló que ahora su hijo, José Eduardo, quien ya es un adulto y tiene a su hija, entiende lo que es la paternidad, quien está cumpliendo muy bien con su faceta de papá en el cuidado de la pequeña.

¿Cuánto tiempo duró el noviazgo de Derbez y Ruffo?

Aunque no se cuentan con fechas exactas de su relación, se sabe que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se conocieron en 1989, pero para 1992 nació su primer hijo. No fue hasta 1997 cuando se dio a conocer su rompimiento. Situación que provocó una gran polémica en el mundo de la farándula.

Ahora cada uno de ellos cuenta con su propia vida y familias, aunque la hermosa y reconocida actriz, cuando ha sido cuestionada sobre su antigua pareja y padre de su hijo, ha dejado en claro que fue un padre ausente ; situación que Aislinn Derbez también vivió durante su infancia.