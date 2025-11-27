Victoria Ruffo exhibe a Eugenio Derbez por esta razón

La actriz Victoria Ruffo volvió a poner el nombre de Eugenio Derbez en discusión luego de referirse a la pensión que el actor le pasaba cuando el hijo que comparten era aún un niño. No es la primera vez que la famosa hace referencia a este tema por lo que la polémica siempre está latente.

La historia de amor entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no tuvo un final feliz, aunque de su relación nació José Eduardo. La separación de ambos y la disputa por la tenencia del por aquel tiempo menor terminaron por cerrar esa unión sentimental que existía.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez?

Victoria Ruffo fue consultada por los reporteros sobre la ayuda que el actor y productor Eugenio Derbez le entregaba años atrás cuando el hijo que compartían era chiquito. La actriz no titubeó al señalar que no era suficiente dinero por lo que tuvo que ingeniárselas para darle lo mejor a su hijo.

“Todavía quería cambio, pues no se puede. Es la canción de Chava Flores ‘Ahí te dejo estos $3, todavía me das cambio por favor’”, remarcó Victoria Ruffo. De todos modos, la famosa indicó que “las cosas malas ya se me olvidaron, hay que dejarlas afuera”.

¿Cómo es la relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

Aunque ya pasaron muchos años de que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez decidieran tomar rumbos distintos, siempre existen momentos en que vuelven a existir puntos de unión. Las entrevistas en que se les consulta por su pasado forman parte de esas ráfagas que los unen en donde las indirectas y expresiones con humor engloban reproches, de uno hacia el otro, del pasado.

De todos modos, según han dejado ambos en claro, la relación que tienen es de respeto, en medio de la distancia. Victoria Ruffo y Eugenio Derbez siempre son de interés para la prensa del mundo del espectáculo y es que el talento que ambos poseen en sus respectivas labores invita a que su vida privada deje de serlo en ciertos aspectos.