inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡No se guardó nada! Fey se defendió tras las críticas por su fotografía con Yalitza Aparicio

Ante las críticas por compartir una fotografía con Yalitza Aparicio, Fey rompió el silencio y se defendió. Además, aseguró que le encantaría hacer una colaboración con Belinda.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Ante las críticas que recibió en redes sociales tras compartir una fotografía con Yalitza Aparicio, Fey rompió el silencio y se defendió. Entre otras cosas, resaltó sentir tristeza de que parte del público mexicano no reconozca el éxito de la actriz. Por otro lado, Fey aseguró que le encantaría hacer una colaboración con Belinda.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×