VIDEO: Interrumpen transmisión en vivo de famosa influencer para darle FUERTE GOLPIZA

En redes sociales circula un video donde dan una fuerte golpiza en la calle a la influencer regiomontana Marié Bachitas, en plena transmisión en vivo. El incidente habría ocurrido el martes 10 de febrero por la noche.

Según información no oficial, la causa de la agresión habría sido una deuda relacionada con una expareja de la creadora de contenido.

Golpean a la influencer Marié Bachitas mientras hacía transmisión en vivo

En el video que está circulando, tomado desde la perspectiva de otra persona, Marié Bachitas estaba sentada en una banca junto a dos amigos y una mujer, a quien llaman Mayra, llegó a confrontarla. Además de insultarla, Mayra toma del pelo a la influencer y comienza a sacudirla, además de soltar fuertes puñetazos directamente a su cara.

La creadora de contenido no intenta regresar los golpes ni defenderse, simplemente mantuvo las manos cubriendo su cara. Fuera del intento inicial, sus acompañantes no detuvieron el ataque.

Una de las dos personas que acompañaba a la creadora de contenido inicialmente intenta ayudarla a incorporarse, pero casi inmediatamente se retira. Se escucha que alguien pide que llamen a la policía, pero no queda claro si los acompañantes de Marié o de la otra mujer buscan auxilio en ese momento. "Conmigo no", dice "Mayra" entre insultos.

Marié Bachitas ya habló en otro video sobre el incidente. "No me hizo nada, de hecho por eso no me quité las manos de la cara", dijo. Incluso agregó que se protegió la nariz porque "no le iba a dar el espectáculo" a la otra mujer de haberle hecho daño.

En un programa de televisión regiomontano, la influencer dijo que la agresión se debió a que le están adjudicando una deuda de su expareja, por una cantidad de dinero que ella no utilizó. "Por ser figura pública, quiere que yo pague 50 mil pesos por 4 mil pesos que ella prestó y no a mí", dijo la creadora de contenido con cerca de 749 mil seguidores en TikTok y 185 mil en Instagram.