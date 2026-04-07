Difunden video de Kimberly Loaiza donde ayuda a su cuñado con 600 mil pesos mientras su familia pide donaciones para su madre

La polémica se mantendrá varios días alrededor de la familia Loaiza, pues los “dimes y diretes” que mantiene Steff con JD Pantoja están a todo lo que da. Todo esto en un contexto muy delicado de la familia, tras vivir el infarto de la madre de las Loaiza. Sin embargo, se reviralizó un video donde la propia Kimberly Loaiza sí apoyó económicamente a la familia de Juan de Dios. Así luce el panorama de las siempre polémicas figuras de YouTube.

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¿Kimberly Loaiza no está apoyando a su mamá con dinero?

Siempre se indicó que - según palabras de la familia de Kimberly - Juan de Dios Pantoja era una mala influencia. Y en estos precisos momentos, el problema con la hospitalización de la madre de las Loaiza recae en el tema monetario. Según palabras de la propia Steffanny, ni Kim ni JD han dado dinero, mucho menos la mitad de los gastos que ellos mismos han presumido.

Ante eso, las críticas y los comentarios abundaron en las redes sociales, pues se compartió un video donde el cuñado de Kim le pide 600 mil pesos para la compra de un auto. Ella accede, indicando que Juan de Dios debe estar de acuerdo y que todo se debe hacer de manera transparente. Aunque eso era una prueba/broma del hermano de JD, contrastaría mucho con el mínimo apoyo que se asume están aportando para cubrir los gastos médicos.

Sin embargo, Pantoja ya le respondió, defendiendo su palabra y la de su esposa: “No entiendo por qué dices que no hemos pagado nada si los únicos que han pagado al hospital, literalmente, somos nosotros… Si no hemos puesto completamente el 50% es porque Mario dijo que él se esperaría hasta el final para negociar un descuento a costa de nuestro pago, o sea, busca no pagar nada y no quiere que ese descuento aplique para nosotros”.

¿Cuál es el estado de salud de la mamá de Kimberly Loaiza?

La situación de la que más se ha hablado es la de los gastos, pues la señora fue atendida por un infarto sufrido hace unos días. Según las palabras de Steff, su madre murió por 10 minutos y fue revivida. Sin embargo, hasta el último reporte dado por la hija… la señora seguía con cuidados especializados.

El contexto hizo que Steffanny abriera una petición en GoFundMe con la intención de recibir donativos, por los gastos que salieron de tan delicada situación. Ya contando el donativo que hizo Kenia Os, se indica que faltarían más de dos millones de pesos. Pero todo esto va avanzando poco a poco y con actualizaciones constantes.