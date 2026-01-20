Violinista de Nodal lanza provocación a Ángela Aguilar con el vestido de la venganza

La violinista Esmeralda Camacho adquirió mucho conocimiento en el último tiempo debido a los rumores que la involucraban con el cantante Christian Nodal. Es por esto que los usuarios de redes sociales están expectantes a cada movimiento que realiza la joven.

"¡Ahora está de moda eso!”, Francisco Céspedes toma postura ante la polémica que envuelve a Julio Iglesias

Sus seguidores quedaron sorprendidos cuando la violinista subió una historia en su perfil de Instagram, en donde luce un vestido de gala color amarillo áureo. Como era de esperarse llamó mucho la atención y se llevó muchos elogios.

Esta lección de vestimenta que realizó Esmeralda Camacho se da justo después de que la cantante Ángela Aguilar presumiera su nuevo look en su perfil de Instagram.

¿Esmeralda Camacho compite con Ángela?

Ángela Aguilar publicó una galería de fotos en la que se la puede ver luciendo un vestido rojo pasión en combinación con una hermosas sandalias blancas. Así también es que lució sus extensiones de cabello que le brindan una melena XL que es la tendencia del momento.

Por su parte Esmeralda Camacho decidió lucir un look de dos piezas de gala que constaba de un corset y falda con abertura en la pierna izquierda. La elección del color no pasó desapercibida debido a que este amarillo áureo es una versión del dorado pero más discreto.

Así lucía Esmeralda.|Instagram

El look que lucía Esmeralda es creación de la diseñadora de moda mexicana Daniel Pérez quién se dedica a confeccionar vestidos de novia y gala.

La aparición con su nuevo look sin dudas despertó diversos comentarios dada la situación en la que decidió hacer la publicación.

Esmeralda Camacho tiene una gran carrera como violinista pero en el mundo del espectáculo comenzó a ser muy nombrada tras la aparición de videos en los que aparece con Christian Nodal en situaciones que parecían mucho más de compañeros de trabajo. De allí que comenzó a especularse sobre un posible romance la reacción de ella cuando Ángela Aguilar subió al escenario para besar a su esposo.