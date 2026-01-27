Violinista de Nodal sorprendió a todos con un vestido rosa: así enfrenta las críticas

Esmeralda Camacho, conocida como la violinista de Nodal, se ha vuelto muy popular en las redes sociales debido a los rumores que la vinculaban con el cantante mexicano.

La joven es muy talentosa en el escenario, pero también se está imponiendo como modelo , ya que la pudimos ver luciendo trajes de baño y en esta ocasión sorprendió con un vestido rosa Barbie.

Camacho es amante de la moda y siempre está dispuesta a correr riesgos por eso se está volviendo una referente del rubro.

¿Cómo lucía Esmeralda Camacho con su estilo rosa Barbie?

Esmeralda utilizó la red social Instagram para publicar una historia para publicar su look moderno, donde lució un minivestido que resaltaba su figura. El color de su atuendo es rosa Barbie que no pasa de moda y es lo que se utilizará en la temporada primavera-verano 2026.

De esta manera la joven deja en claro que es una referente de la moda porque ya es inspiración para la primavera que comenzará el 21 de marzo. El minivestido strapless con olanes es un gran acierto.

Para complementar su look es que eligió sandalias en color rosa Barbie, con detalles en azul, verde y amarillo. Los accesorios estuvieron bien elegidos ya que optó por un collar rosa pastel y un reloj azul claro.

Esta tendencia no pasa de moda.|Instagram

Con este estilo, Esmeralda Camacho ha revivido la tendencia Barbiecore que se inspira en la muñeca Barbie. El color es un rosa chicle o también puede ser un rosa mexicano que son las que se suman a la tendencia.

La tendencia Barbiecore es clásica, femenina y romántica, pero también es osada y atrevida como el caso de Esmeralda Camacho. Es una propuesta que evoca la nostalgia de recordar esos looks que fueron furor en los años 90 y 2000. Sin embargo, tenemos que mencionar que revivió en el 2024 con la película “Barbie” que fue protagonizada por Margot Robbie.