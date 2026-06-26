Xuxo Dom es acusado de atropellar a un motociclista y darse a la fuga

Xuxo Dom, es el nombre artístico que utiliza Jesús Domínguez quien es creador de contenido. El influencer se caracteriza por ser comediante, imitados y actor de doblaje mexicano. Su fama se debe al talento que ha desarrollado para imitar decenas de voces de personajes animados y celebridades.

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El comediante se encuentra en el ojo de la tormenta ya que ha sido acusado de haber atropellado a un motociclista y luego darse a la fuga. Las redes sociales explotaron tras este señalamiento gravísimo.

¿Por qué se lo acusa a Xuxo Dom?

Brandon Coronamos, un usuario de redes sociales, denunció socialmente un accidente de tránsito. Pues se buscaba al responsable de atropellar a un motociclista. En Facebook dio a conocer los datos de una placa del Estado de México, que aparentemente pertenecería a una camioneta Ford Escape. El hecho tuvo lugar en la avenida Gustavo Baz.

Hay una cuenta llamada “Los Famosos EKT”, donde se hizo el llamado al dueño del automóvil. En esa publicación algunas personas comenzaron a señalar al influencer Jesús Domínguez, conocido artísticamente como Xuxo Dom, como el responsable de atropellar al motociclista.

La acusación de los usuarios se basa en las comparativas de marcas y raspones que se encuentran visibles en fotografías de la placa compartidas por el creador de contenido a principios de junio. Por el momento el comediante no ha manifestado nada al respecto sobre estas acusaciones en redes sociales.

Una cuenta “informativa” de Facebook etiquetó a Xuxo Dom para exigirle que se haga responsable del accidente ya que la víctima está muy grave y puede perder la pierna. "No es justo que te escudes en tu papel de comediante e influencer, se te cayó la placa de tu camioneta a la altura del Costco", manifestó la página.

Por el momento no hay una confirmación oficial de que el comediante sea el responsable y tampoco él ha salido a aclarar la situación.