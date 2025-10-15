Influencer Xuxo Dom revela por qué su esposa denunció y quiere en la cárcel a Ricardo Pérez

Xuxo Dom es un creador de contenido y esposo de la influencer conocida como Jessica Bustos. Sus nombres ahora son muy sonados, puesto que la joven levantó una denuncia contra ‘La Cotorrisa’, un anuncio que pocos esperábamos escuchar.

Ante los hechos, dicho creador de contenido ha hablado al respecto, explicando por qué decidieron empezar el proceso legal. Sus declaraciones han dejado a todos sorprendidos al respecto. Esto se sabe.

¿Por qué se hizo la denuncia contra ‘La Cotorrisa’?

Desde el programa de ‘De huevos Podcast’, se subieron recientes videos de una entrevista a Xuxo Dom, donde el creador de contenido alza la voz para explicar cómo sucedieron los hechos para levantar una denuncia contra ‘La Cotorrisa’ por acoso.

El esposo de la influencer, detalla que un día llegaron a sus comentarios mensajes que ponían en duda la intimidad de la influencer afectada:

“Oye, ¿cuánto por tu mujer que ya se las dio a Slobo?”

Comentarios que lo sobresaltaron, puesto que le enseñaron fotos editadas de su mujer en poca ropa. Detalló que él no tiene una amistad con ellos, y las veces en que se han visto son solo 3 veces, como para que ellos hicieran ese tipo de comentarios.

Al ver el video con los comentarios a su esposa, se lo enseñó, quien quedó sorprendida al respecto. Además, desde ese momento, ellos empezaron a recibir mucho hate, insultándolos a ellos y a sus familias. Momento clave para hacer la denuncia.

¿Qué comentarios hicieron contra ‘La Cotorrisa’?

En el capítulo 308 de ‘La Cotorrisa’, con Ricardo Pérez y Slobotsky, parecía ser un video más hasta que los comediantes comenzaron a hacer chistes sobre la esposa del influencer, hablando sobre su físico subidos de tono.

Por lo que los internautas hicieron fuertes críticas a Xuxo Dom en sus redes sociales, situación que ya ha afectado su vida personal y familiar. Posteriormente, Jessica Bustos en su TikTok dio a conocer que realizó la formal denuncia contra el dueto de comediante por acoso. Hasta el momento, los standuperos no han hablado al respecto sobre el proceso legal.