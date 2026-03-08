¿XV años o concierto privado? La lujosa fiesta en Tabasco donde aparecieron Belinda, J Balvin, Xavi y Matute

Este fin de semana las redes sociales se volvieron locas al darse a conocer que en Villa Hermosa, Tabasco, una fiesta de XV años fue el escenario de importantes artistas y figuras del espectáculo como Belinda, J Balvin, Xavi, Matute y la presentadora Galilea Montijo.

De acuerdo con las imágenes difundidas, la celebración giró en torno a la quinceañera Mafer, quien lució un espectacular vestido dorado y fue recibida por la conductora en una alfombra roja junto con sus papás. Asimismo, destacó que la intérprete de “Luz sin gravedad” sorprendió a la festejada con “las mañanitas”.

Por si fuera poco, el lugar donde se realizó la celebración fue montado con pantallas gigantes, un gran escenario, iluminación profesional, decoraciones gigantes y lujosas, entre ellas destacó “la estatua de la libertad”.

En el gran escenario que se montó se presentó la agrupación Matute, el artista urbano J Balvin y Xaxi, quienes fueron los más aplaudidos y coreados por los invitados. Debido a la producción y magno evento provocó que usuarios de redes sociales bautizaran esta fiesta como “Los XV años del millón de dólares”, debido al costo que podría implicar contratar a estos artistas para realizar un show privado.

#felicidades #LosxvdeMafer #tabasco #fyp ♬ sonido original - El rumbo del Caribe @elrumbodelcaribe Xv de años de mafer se vuelve viral en Villahermosa tabasco y el país entero Tabasqueños se hacían la pregunta quien es el papá, dueño de media ciudad peluche o en que oxxo trabaja. Ya que los xv años de mafer fue en el centro de convenciones de Villahermosa tabasco, un lugar esclusivo de esta ciudad. Pero esto fue solo el inicio pues los invitados fueron de máxima elegancia ya que llegaron artistas como belinda, Pablo Montero, xavi, j balvin, y la que recibía a la gente en la entrada si llevabas el boleto era nada más y nada menos que la famosa conductora galilea montijo. #Mafer

¿Quién es Mafer, la quinceañera de Tabasco que tuvo a Belinda y J Balvin en su fiesta?

La joven quinceañera que se apoderó de las redes sociales debido al magno evento que le realizaron sus padres en Villahermosa es conocida como Mafer, sin embargo, se desconocen más detalles. Asimismo, se desconoce el nombre de los padres y su cargo, pues en las últimas horas también han generado gran interés en el público debido a que costearon los gastos de esta celebración que quedó marcada como el evento del año.

Debido a la opulencia, algunos internautas indican que la familia estaría ligada con el sector empresarial relacionado con la industria petrolera debido a la zona en la que se encuentran, por el momento estos datos no han sido confirmados oficialmente y quedan en la pura especulación.

¿Cuánto se gasto en la fiesta de Mafer, la festejada de "Los XV años del millón de dólares?

Aunque no hay una cifra oficial del costo total que se llevó en organizar esta fiesta, algunos internautas hay señalado que debido a la presentación de artistas, escenario, decoración y comida la familia de Mafer pudo haberse gastado entre 12 o 20 millones de pesos.

Esta cifra que se especula es debido a los precios que cobran los artistas, aparentemente J Balvin cobra entre 300 a 500 mil dólares, lo que equivaldría entre 5 o 9 millones de pesos, mientras que Belinda aproximadamente cobra de 1 a 2 millones de pesos, Xavi de 1 a 3 millones de pesos, la presentadora originaria de Guadalajara, Jalisco estaría cobrando entre 200 o 500 mil pesos, asimismo, la producción que se montó estaría rondando entre los 3 y 6 millones, debido a las altas cifras una vez más se confirma que se realizaron "Los XV del millón de dólares".