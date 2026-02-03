Yordi Rosado se somete a cirugía doble; ¿cuál es su estado de salud?

Entre polémicas entrevistas, comentarios y declaraciones donde sus invitados y él mismo se han metido en problemas, Yordi Rosado se ha impuesto como uno de los entrevistadores más virales de los años recientes. Y dado que tiene una buena cantidad de seguidores con su programa de entrevistas en redes sociales, la gente se enteró que se sometió a una cirugía bastante importante que urgía por hacerse. Esto se sabe de su recuperación.

¿De qué operaron a Yordi Rosado?

La preocupación se hizo latente cuando el comunicador compartió en redes sociales que requería de una cirugía a la que se sometería precisamente el fin de semana pasado. Dado que en México hubo puente por la conmemoración del 5 de febrero, aprovechó el realizarse dicha intervención… pues requería de unos días de recuperación-reposo.

Esto lo compartió previo al inicio del fin de semana y lo que necesitaba con urgencia era quitarse dos muelas. Aunque no detalló de qué iba el procedimiento, indicó que era una intervención de cuidado. Sin embargo también compartió que el sitio en donde le harían esa extracción de las dos muelas es de su total confianza, indicando que trabajan de maravilla.

¿Cómo se encuentra Yordi Rosado en estos momentos?

Pese a que el tema de las muelas es muy común, algunos realmente sufren los días de recuperación, pues terminan sumamente inflamados, adoloridos e incluso las recomendaciones van del lado de no realizar ninguna actividad. Sin embargo, nadie sabe qué ocurrió con el hombre de 54 años, que ya no dio ningún comunicado destacado respecto a la extracción y procedimiento de sus dientes.

Aunque ya tiene otras publicaciones en su Instagram, se presume que son grabaciones de hace días o semanas. Por ello, incluso la clínica dental a la que acudió le dijo que reportara cómo se encontraba. Sin embargo, el comunicador sigue sin dar avistamiento alguno tras la realización que anunció en su cuenta de Instagram hace unos días.