Es famoso en México, pensó que era un simple dolor de muela y terminó intubado por un pronóstico muy alejado de eso

Bien dicen que el cuerpo es sabio y no deben de ignorarse ninguna de las señales que envía cuando algo no va bien y tomar acción antes de que las consecuencias sean fatales. Esta es una situación que ya experimentó en carne propia Shiky, un locutor que terminó en el hospital por un dolor de muela que parecía no tener importancia y que terminó causándole daño severo en la garganta y los oídos.

¿Qué le pasó a Shiky?

La tarde del pasado 17 de noviembre trascendieron los primeros detalles sobre la hospitalización de Shiky, quien terminó intubado por las complicaciones de una infección bucal que avanzó rápidamente. Respecto a qué fue exactamente lo que pasó, Abraham, su novio, dijo que aunque estaba en tratamiento, la enfermedad se expandió con rapidez a otras zonas y requirió de intervención inmediata.

"Todo empezó con una infección en una muela, que son muy comunes y se extendió a otras zonas. Primero fue el diente, luego el oído y luego bajó a la garganta. Y sí se estuvo tratando desde antes, pero solo bajaba un poco y luego se reactivaba. El domingo fue cuando me dijo que no aguantaba más el dolor y nos regresamos directo a urgencias", explicó para el programa de radio Tamara con Luz.

Instagram. @yosoyshiky Shiky fue hospitalizado tras una infección en la muela que se expandió a otras zonas del cuerpo

A través de su cuenta de Instagram, el equipo del español reveló que la operación fue exitosa y la infección pudo controlarse, por lo que su estado ya no es crítico como se había mencionado en un principio. Sin embargo, explicaron que Clement (su nombre real) permanece hospitalizado y agradecieron por las muestras de cariño que recibió por parte de colegas y seguidores.

Instagram. @yosoyshiky El equipo de Shiky inormó que la recuperación del conductor está siendo favorable

¿Quién es Shiky?

Clement Rodríguez Calderón, conocido simplemente como Shiky, es un actor, conductor, comediante y locutor español. Durante gran parte de su juventud se desarrolló profesionalmente en su país de origen, pero hace más de 10 años tomó la decisión de mudarse a México para buscar nuevas oportunidades.

Según lo que ha compartido sobre su historia de vida, aunque nunca había radicado aquí, ya tenía varios amigos que lo recibieron con los brazos abiertos. Uno de ellos fue Facundo, a quien conoció desde que iban iniciando en la televisión gracias a una serie de proyectos en conjunto, donde comenzó la amistad que hasta el día de hoy los mantiene unidos.