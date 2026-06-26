Yulay asistió a los festejos mundialistas y casi pierde la vista por la espuma

Los mexicanos decidieron salir a festejar tras el triunfo de la selección ante Chequia, al Ángel de la Indepencía. Las celebraciones del 24 de junio dejaron algunos momentos preocupantes sobre todo para Yulay.

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El creador de contenido contó en las redes sociales una situación muy preocupante que vivió en los festejos ya que tuvo contacto directo con espuma por lo que tuvo sus ojos comprometidos.

¿Qué le ocurrió a Yulay?

Yulay utilizó las redes sociales para contar el momento temible que vivió. “Buenas tardes, flaquitos. Hay un riesgo inminente. Me pasó el día de ayer. Casi ando perdiendo la vista. Acabo de salir del hospital. Tuve que ir de urgencia porque literalmente estuve a nada de perderla”.

Lo que ocurrió es que los presentes lanzaban espumas y en un momento la misma le cayó a los ojos por lo que comenzó a tener visión borrosa. Esto no se le pasaba por más que se enjuagara reiteradamente los ojos.

“Por más que me enjuagaba los ojos, nada. Entonces estuve muy muy cerca de perderla. Así que niños, papás, tengan cuidado”, contó Yulay en su mensaje. Luego procedió a compartir una imagen de su receta médica, donde se observa el diagnóstico de “Conjuntivitis química + eczema periocular” y el tratamiento recetado.

Los expertos de la Asociación Americana de Optometría manifiestan que el contacto de estos productos con los ojos puede causar irritación, conjuntivitis química e incluso daño severo si no se atiende de inmediato. Es por esto que se recomienda no tener contacto directo y dirigirse inmediatamente al médico ante cualquier síntoma como ardor, enrojecimiento o visión borrosa.

Es importante tener en cuenta que los aerosoles con espuma se deben usar solo de manera externa. No se recomienda inhalar ni ingerir el contenido, y es fundamental evitar apuntar el rocío directamente hacia los ojos, la boca o el rostro.