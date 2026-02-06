Famoso cantante sufre robo de más de 2 millones de dólares en efectivo

Félix Gerardo Ortiz Torres, mejor conocido como Zion , y por haber sido parte del dúo Zion & Lennox, fue despojado de una cantidad millonaria de dinero en un aeropuerto así como de grandes objetos de valor que tenía en su equipaje.

¿Cómo fue el robo al cantante Zion?

En España, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dos personas de 29 y 31 años de edad respectivamente fueron detenidos luego de haber tomado un equipaje que contenía dinero así como objetos valuados en más de dos millones de dólares; en la lista de objetos habían relojes de alta gama, un celular y cosas de valor sentimental.

La sustracción de pertenencias se llevó a cabo gracias a un descuido. Sin embargo, las autoridades pudieron percatarse y los detuvieron de inmediato. Los delincuentes ya contaban con experiencia pues se dedican a hacer este tipo de robos a personas que se descuidan, de hecho en dicha práctica son llamados "descuideros”.

¿Qué famosos han sufrido robos en aeropuertos?

Desafortunadamente la sustracción de pertenencias en aeropuertos es común, actividad de la que algunas figuras públicas no se han salvado como por ejemplo Alfonso Herrera. El reconocido actor mexicano expresó en su cuenta de X el 3 de agosto de 2025 que en el Aeropuerto Internacional de la CDMX abrieron su maleta y le robaron regalos que eran para sus hijos así como diversas pertenencias de gran valor. El actor expresó que ya había levantado reportes y esperaba que la situación no quedará impune.

Por otro lado, otras figuras públicas como Madame Periné, Bellakath, Ludwika Paleta, Joanna Vega- Biestro, Lyn May, Lusito Comunica, Lyn May y Juan Luis Guerra han sido víctimas de robos en aeropuertos.

¿Quién es Zion?

Es uno de los cantantes de reguetón más reconocidos en Puerto Rico. Tiene grandes temas como "Otra vez", "Pierdo la cabeza" y "Yo voy". Ha colaborado con grandes artistas como Jowell & Randy, Wisin & Yandel, Arcángel, Plan B, J Balvin, Tito el Bambino y Daddy Yankee. En la escena del género urbano ha tenido un gran impacto pues sus temas han pasado por diversas generaciones y son sumamente reconocidas.